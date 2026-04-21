Castrillón elimina barreras arquitectónicas con la pavimentación de alcorques en Piedras Blancas

Con el objetivo de eliminar barreras arquitectónicas y, de la misma manera, nivelar diferentes vías públicas de Piedras Blancas, el Ayuntamiento de Castrillón ha comenzado con los trabajos de pavimentación de casi 300 alcorques en distintas zonas de la localidad.

Dicha pavimentación se está realizando con un tipo de hormigón drenante que permitirá el filtrado del agua y oxígeno a las raíces de los árboles. La actuación se suma a algunas de las ya realizadas como el cambio de luminarias en las localidades de Bayas y San Martín de Laspra o el pintado de señalización en otros enclaves del concejo.