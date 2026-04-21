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Frente al mar, en un área recreativa o al borde de un acantilado: Castrillón, el concejo de los cinco balcones para ver la mejor puesta de sol

Tanto el litoral como el interior del municipio ofrece miradores realmente espectaculares para disfrutar del ocaso

Atardecer rojo en Salinas

Atardecer rojo en Salinas / MIKI LOPEZ / LNE

A.F.V.

Salinas

En la playa, al más puro estilo ibicenco; en un área recreativa, en plan salvaje; o en un acantilado, admirando la inmensidad del mar. Castrillón ofrece una docena de enclaves para disfrutar de una espectacular puesta de sol. Estos son algunos de ellos.

PERSONAS CONTEMPLANDO LA PUESTA DE SOL EN LA PLAYA DE SALINAS

Atardecer en los gauzones, en Salinas / Mara Villamuza

Playa de Salinas/San Juan

Se ha convertido en toda una atracción en verano. El entorno de Los Gauzones, en Salinas, y la zona de las dunas del Espartal concentran a decenas de personas en las tardes estivales para ver cómo el horizonte acaba tragándose al astro rey entre los aplausos del público.

Pinos altos

También en Salinas, pero desde otra perspectiva. El área recreativa de Pinos Altos, que ofrece la que es, seguramente, la mejor panorámica de la localidad costera. Además, hay unos bancos mirando al mar perfectos para disfrutar del ocaso.

Salinas y, al fondo, San Juan, en una imagen tomada desde Pinos Altos. | Ricardo Solís PLAYA DE SALINAS DESDE PINOS ALTOS

Vista de Salinas desde Pinos Altos / R. S.

La punta del Moro

La senda Costa Norte recorre el litoral castrillonense. Entre los arenales del Cordial y Malabajada está el punto más septentrional del municipio, la punta del Moro, que ofrece una imagen absolutamente espectacular del Cantábrico. Además, el sendero se adentra en el risco para admirar en su mayor esplendor el final del día.

Mirador de Bayas

Frente a la isla de la Deva, y sobre el playón de Bayas, el infinito arena que termina en el concejo de Soto del Barco, se encuentra un mirador que no solo permite tener una vista casi de pájaro sobre el paisaje, sino que permite disfrutar del atardecer en un paraje único.

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Banco con buenas vistas en el área recreativa de Pulide. | ana paz paredes

Un banco en el área recreativa de Pulide / LNE

Pulide

El punto más alto de Castrillón es el prado del Marqués, a 438 metros sobre el nivel del mar, en el monte de Pulide. Allí, en el área recreativa, se tiene una vista de 360 grados de todo el concejo. Es también un lugar envidiable para despedir el día. Además, el espacio cuenta con mesas y bancos.

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