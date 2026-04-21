Frente al mar, en un área recreativa o al borde de un acantilado: Castrillón, el concejo de los cinco balcones para ver la mejor puesta de sol
Tanto el litoral como el interior del municipio ofrece miradores realmente espectaculares para disfrutar del ocaso
A.F.V.
En la playa, al más puro estilo ibicenco; en un área recreativa, en plan salvaje; o en un acantilado, admirando la inmensidad del mar. Castrillón ofrece una docena de enclaves para disfrutar de una espectacular puesta de sol. Estos son algunos de ellos.
Playa de Salinas/San Juan
Se ha convertido en toda una atracción en verano. El entorno de Los Gauzones, en Salinas, y la zona de las dunas del Espartal concentran a decenas de personas en las tardes estivales para ver cómo el horizonte acaba tragándose al astro rey entre los aplausos del público.
Pinos altos
También en Salinas, pero desde otra perspectiva. El área recreativa de Pinos Altos, que ofrece la que es, seguramente, la mejor panorámica de la localidad costera. Además, hay unos bancos mirando al mar perfectos para disfrutar del ocaso.
La punta del Moro
La senda Costa Norte recorre el litoral castrillonense. Entre los arenales del Cordial y Malabajada está el punto más septentrional del municipio, la punta del Moro, que ofrece una imagen absolutamente espectacular del Cantábrico. Además, el sendero se adentra en el risco para admirar en su mayor esplendor el final del día.
Mirador de Bayas
Frente a la isla de la Deva, y sobre el playón de Bayas, el infinito arena que termina en el concejo de Soto del Barco, se encuentra un mirador que no solo permite tener una vista casi de pájaro sobre el paisaje, sino que permite disfrutar del atardecer en un paraje único.
Pulide
El punto más alto de Castrillón es el prado del Marqués, a 438 metros sobre el nivel del mar, en el monte de Pulide. Allí, en el área recreativa, se tiene una vista de 360 grados de todo el concejo. Es también un lugar envidiable para despedir el día. Además, el espacio cuenta con mesas y bancos.
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