El hermanamiento de Castrillón que vaticinó el golpe de estado de Tejero: "No era creible"

Hay un pequeño enclave de Francia, a escasos kilómetros de una ciudad como Burdeos, donde se guarda un cariño especial a Castrillón y a sus vecinos. Se trata de Eysines, una comuna francesa de unos 20.000 habitantes situada en la región de Nueva Aquitania y que, desde 1980, está hermanado con el concejo asturiano. Todo se originó en el mandato de Rogelio Alonso, exalcalde socialista, que llevó a debate la propuesta un año antes.

Tras barajar la opción de este hermanamiento a finales de 1979, finalmente en febrero de 1980 el pleno de Castrillón, liderado por Rogelio Alonso, aprobó el hermanamiento del municipio con Eysines.

Una curiosidad de este hermanamiento ocurrió un año después de certificar ese acto de unión. Era la víspera del golpe de Estado de Tejero cuando Pierre Brana, alcalde de Eysines, uno de los 27 dirigentes del 'Buró' Político Nacional del Partido Socialistas Francés, compartió una cena con Rogelio Alonso, alcalde de Castrillón por aquel momento. "En aquella cena, a falta de dos días para el 23F, nos dijo que los Servicios Secretos de su país habian alertado al gobierno sobre un inminente golpe de estado en España", recuerda el regidor castrillonense, quien confiesa "cuestionar la credibilidad de esas informaciones". "No era creible que los militares cometiesen semejante torpeza", señala Alonso. Sin embargo, tras lo ocurrido en Madrid, "llegué a pensar que los franfeses conocían mejor nuestro país que nosotros mismos".

Unos meses después, en mayo, una delegación de 168 vecinos castrillonenses viajaron dos días en tierras galas invitados por el Ayuntamiento francés. Por su parte, una "amplia" delegación de Eysines viajó al municipio asturiano para conocer devolver la visita.

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Ahora, 45 años después del primer festejo, la relación entre ambas localidades sigue más viva que nunca. Todos los años una delegación de la localidad francesa viaja a Castrillón anualmente durante el mes de mayo, y aprovechando el puente del Pilar, los castrillonenses devuelven la visita a los franceses.