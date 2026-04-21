Nelson Dos Santos, presidente del Club Deportivo Raíces: "Somos una familia" que prioriza la diversión en el fútbol base
El club fundado en 1988 cuenta con una plantilla de 240 jugadores de todas las categorías, desde Iniciación al Primera equipo
I. G.
Nelson Dos Santos es el presidente del Club Deportivo Raíces, una agrupación con casi cuarenta años de vida en el concejo de Castrillón, fundada en 1988. Dos Santos lleva dos temporadas al frente de este modesto club que cuenta con una plantilla de 240 personas y un equipo en Tercera regional. “Somos una familia, desde la directiva, los entrenadores, las familias y los críos”, señala el presidente, quien tiene claro que la diversión, sobre todo en el fútbol base, es una de las principales claves de este club. “Evidentemente no es todo competir y competir, hay que esforzarse, claro, y también aprender a perder”, apuntó el presidente de este club que cuida el buen trato frente a los resultados, sobre todo en las primeras etapas futbolísticas.
El club cuenta con 240 jugadores repartidos en diferentes categorías. Los más pequeños son los de Iniciación, que aprenden sus primeros contactos con el balón; este grupo está formado por peques de 4 y 5 años. “Tenemos también equipos de Prebenjamín, Benjamín, Alevín, Infantil, Juveniles y el primer equipo; en total tenemos 17 equipos de fútbol base, de todas las edades”, detalla el presidente del club, que echa de menos formar un equipo femenino del Raíces, una categoría de la que sí dispuso en anteriores competiciones. Es más, Dos Santos detalla que actualmente hay varias chicas jugando en las categorías inferiores y que hace años, el club que preside fue “la base de la selección asturiana femenina de fútbol”.
Dos Santos lo ha sido todo en este club. Comenzó de jugador, siguió de delegado y continuó como presidente. “En ocasiones, también ejerzo de conserje”, bromea en el momento en el que se cumple el ecuador de su mandato al frente del club de su vida.
El Club Deportivo Raíces cuenta con jugadores de Castrillón y también de Avilés, principalmente. “Vienen a jugar críos de Salinas, de Coto Carcedo, de diversas zonas de Avilés; Raíces les encaja muy bien para venir a practicar deporte”, señala el presidente del club.
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