Piedras Blancas acoge este viernes el cuentacuentos interactivo "¡Un libro!"

La Biblioteca Pública Municipal de Piedras Blancas celebrará este viernes 24 de abril, a las 17.30 horas, el cuentacuentos interactivo "¡Un libro!", una actividad infantil basada en la obra de Hervé Tullet y dirigida a público a partir de 3 años. La propuesta se desarrollará en la sección infantil del equipamiento municipal, tendrá una duración de 45 minutos y requerirá inscripción previa a través del correo infantil.bibliopiedras@gmail.com.

La cita está pensada para que los niños participen de forma activa en una sesión de narración interactiva inspirada en uno de los títulos más conocidos de Hervé Tullet. La actividad comenzará a las 17:30 horas del viernes 24 de abril en la Biblioteca Pública Municipal de Piedras Blancas.

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La biblioteca ha establecido la inscripción previa como requisito para asistir a esta propuesta cultural dirigida a menores de más de 3 años. Las inscripciones pueden formalizarse a través del correo infantil.bibliopiedras@gmail.com.