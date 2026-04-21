El PSOE denuncia que la "desidia" del gobierno local en el reciclaje dispara la factura de la basura en Castrillón

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Castrillón ha calificado hoy de "alarmantes" los datos de gestión de residuos de COGERSA correspondientes a 2025. El informe revela un retroceso inaceptable en los hábitos de reciclaje del municipio, destacando la caída de un 12,81% en la recogida del contenedor marrón (orgánica), lo que lastra la tasa de separación global hasta un insuficiente 19,33%. Desde el PSOE se advierte que esta falta de gestión no es solo un problema ecológico, sino que supone un perjuicio económico directo para los ciudadanos.

"La falta de medidas concretas y de campañas claras de fomento del reciclaje aumenta la factura de la recogida. Esa ineficiencia municipal es la que alimenta el “tasazo” de basuras que los vecinos y vecinas van a sufrir este año", explica el portavoz municipal del PSOS Iván López Reguero.

El coste de la parálisis

El PSOE recuerda que los residuos depositados en los contenedores azul, amarillo, verde y marrón tienen coste cero de tratamiento para las arcas municipales. Sin embargo, el estancamiento de estas fracciones y el desplome de la orgánica obligan al Ayuntamiento a pagar por toneladas de basura mezclada. "El bolsillo del ciudadano es el que paga la desidia del PP. Es lamentable que, por cumplir con sus socios de VOX y sus prejuicios contra las políticas ambientales, el equipo de gobierno haya dejado de incentivar la economía circular. No se incentiva la recogida selectiva, no hay campañas de concienciación y fomento del reciclaje. El peaje político que el PP paga para mantener sus acuerdos con VOX sale muy caro a los vecinos de Castrillón", denuncia con contundencia Iván López.

"Menos ideología y más gestión", piden desde la oposición. Para el PSOE, Castrillón no puede permitirse dar la espalda al medioambiente ni al objetivo de reducir el coste del servicio por sus concesiones a la extrema derecha. Mientras otros municipios avanzan para reducir costes y cumplir la normativa europea, Castrillón retrocede por falta de campañas de concienciación y de una red de recogida eficiente.

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"Exigimos al equipo de gobierno que deje de mirar hacia otro lado. Castrillón necesita actuaciones concretas para incentivar el reciclaje. Si no aumentamos el uso del contenedor marrón y de la recogida selectiva, la factura seguirá subiendo. La sostenibilidad no es una opción ideológica, es la única vía para bajar el coste del servicio", concluyen desde el PSOE de Castrillón.