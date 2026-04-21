La rotonda de los barcos en Salinas estrena un nuevo sistema de riego automático
Como consecuencia de los trabajos, fue necesario retirar parte de las plantas existentes, que se repondrán una vez finalizada su instalación
M. O.
El Ayuntamiento de Castrillón ha llevado a cabo durante los últimos días la instalación de un nuevo sistema de riego automático en la conocida rotonda de los barcos en Salinas, uno de los puntos más emblemáticos en el acceso al municipio. Como consecuencia de los trabajos, ha sido necesario retirar parte de las plantas existentes en este espacio.
Sin embargo, el Consistorio ha informado de que, en las próximas fechas, se procederá a la reposición de las plantas retiradas, una vez finalizada la instalación del nuevo sistema de riego automático.
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