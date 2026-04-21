Salinas celebra el Día del Libro con una exposición de "Cuentos troquelados" y una actividad infantil

La Biblioteca Pública Municipal de Salinas celebrará el próximo viernes 24 de abril el Día del Libro con la inauguración de la exposición "Cuentos troquelados" y con una actividad creativa dirigida al público infantil.

La muestra reúne dibujos y versiones de cubiertas de cuentos realizados por el alumnado de Kirindipia Espacio de Arte, inspirados en los clásicos cuentos troquelados que fueron habituales entre las décadas de 1950 y 1980.

La inauguración de la exposición tendrá lugar a las 18:00 horas en la Biblioteca Pública Municipal de Salinas, donde podrá visitarse hasta el viernes 29 de mayo.

Una mirada a los cuentos clásicos

La propuesta recupera la estética de los cuentos troquelados, un formato muy reconocible en varias generaciones de lectores por sus cubiertas recortadas y su diseño visual.

La exposición convierte ese universo en una nueva lectura artística a través de los trabajos elaborados por los alumnos de Kirindipia, que reinterpretan aquellas portadas desde una mirada actual.

Actividad infantil

La programación del Día del Libro se completará con una actividad creativa para público infantil, pensada para acercar la celebración a los más pequeños.

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La entrada será libre y cada niño o niña podrá acudir acompañado por un adulto.