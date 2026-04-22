Castrillón lanza cursos de competencias digitales para mayores de 60 años contra la soledad

El Ayuntamiento de Castrillón, dentro de su plan de lucha contra la Soledad No Deseada en personas mayores, pondrá en marcha nuevos cursos de competencias digitales para personas mayores de 60 años, impartidos por Fundación Cibervoluntarios.

Los talleres previstos, que se realizarán durante el mes de mayo en el Telecentro de Salinas (Edificio Antiguo Instituto. C/ Bernardo Álvarez Galán, 2), contemplan uno sobre tecnología y bienestar que lleva por título "Salud en la era digital". Se celebrará del 11 al 14 de mayo en horario de 10.00 a 13.00 horas.

Del 18 al 21 de mayo se formará a las personas mayores a manejar sus redes sociales. Las actividades, en este caso, se desarrollarán en horario de 16.00 a 19.00 horas.

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Los interesados en recibir más información o formalizar sus inscripcions pueden hacerlo en el Centro Municipal de Servicios Sociales (C/Rey Pelayo, 27. Piedras Blancas) o bien llamando a l teléfono 985530031.