Frenazo al aparcamiento de San Juan de Nieva: el consejero Alejandro Calvo asegura que el proyecto es "inviable"

Frenazo al proyecto de regeneración del aparcamiento de San Juan de Nieva. Alejandro Calvo, consejero de Fomento, aseguró en la comisión de Movilidad en la Junta que “ahora mismo es inviable, hay que volver a hacer (el proyecto) y replantearlo”. Pedro de Rueda, diputado del PP y portavoz de Infraestructuras, alertó en esa misma sesión en el parlamento asturiano del “estado lamentable” en el que se encuentra la explanada, además de dar cuenta de los problemas de contaminación que sufre el terreno. Desde el PP de Castrillón plantean la duda de que “estas dilaciones y rectificaciones en el proyecto estén también relacionadas con que en el concejo gobernemos nosotros y no Izquierda Unida y el PSOE”. “Parece otro castigo más a Castrillón”, lamentan.

“A pesar de que nuestra consejería no tenía la responsabilidad en ese proyecto, hemos asumido la competencia. Ahora mismo es inviable, hay que hacerlo y replantearlo. Es en lo que estamos trabajando. Nuestra obligación es hacerlo viable”, explicó Calvo en la comisión. Cabe recordar que la iniciativa del parking, enmarcada en el Plan de Impulso al Medio Ambiente, contemplaba habilitar 495 plazas de aparcamiento sostenibles, con zahorra compactada y sistema filtrante, integradas en el entorno mediante una solución respetuosa con el medio natural. También incluía zonas de dunas restauradas, vegetación adaptada y espacios para autocaravanas, combinando protección ambiental y mejora de los servicios públicos.

“Nadie ha movido un papel hasta 2025 sobre este proyecto: no hay ninguna fecha ni cifra y, en caso de hacerse, será un proyecto reformulado a la baja”, criticó De Rueda, quien insiste en que “una vez más será un proyecto ya anunciado, perfecto y beneficioso para los vecinos, pero que no se sabe cuándo llegará”.

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Por su parte, el PP castrillonense afirma tener la duda de “si estas dilaciones y rectificaciones en el proyecto estarán también relacionadas con que ahora gobierne Castrillón el PP y no como antes IU y PSOE”. Desde el consistorio recuerdan decisiones sobre el centro de salud de Piedras Blancas o el reparto presupuestario del Gobierno regional, a su juicio perjudicial para el concejo. “Esto parece otro castigo más a Castrillón”, sentencian.