El Local Juvenil de Castrillón se consolida como referente de ocio y participación juvenil
Ubicado en Piedras Blancas, ofrece actividades creativas, educativas y de ocio para jóvenes y familias durante todo el año, con más de 1.300 usos en lo que lleva de 2026
El Local Juvenil de Castrillón, ubicado en la calle Acebo de Piedras Blancas, es mucho más que un simple lugar de ocio. Se trata de un punto de encuentro dinámico, donde jóvenes, familias y colectivos encuentran un espacio para participar, aprender y convivir. Aunque está abierto todos los días de la semana en horario de tarde, todos los meses se organizan actividades especiales para los fines de semana, con propuestas específicas para adolescentes, jóvenes y familias.
La oferta de actividades destaca por su variedad, siendo un equilibrio entre lo lúdico y lo educativo. Los talleres creativos ocupan un lugar central, pues se busca fomentar la expresión artística a través de propuestas como diseño textil, elaboración de abalorios, modelado con arcilla o papiroflexia. Para lo que queda de mes, el fin de semana del 24 al 26 de abril se celebrarán tres propuestas distintas.
El viernes 24 habrá un torneo de futbolín, el sábado 25 un escape room y el viernes 26 la grabación de un podcast intergeneracional que está abierto para toda la familia, promoviendo la participación social y el compromiso cívico. Estas actividades requieren de inscripción previa.
El Local Juvenil es un entorno donde se trabaja activamente para romper estereotipos y que todas las personas, independientemente de sus circunstancias, tengan acceso a las mismas oportunidades de ocio. De manera habitual cuentan con un monitor que guía a los jóvenes para participar en las actividades. Mientras tanto, los fines de semana son dos los profesionales de ocio que atienden el servicio para garantizar un mejor funcionamiento.
Una participación fiel
En lo que llevan de 2026, el Local Juvenil registró un total de 1.352 usos. En enero fueron 665, mientras que en febrero y en marzo llegaron a 341 y 346 participaciones, respectivamente. Esto muestra un inicio de año con alta actividad, que luego se estabilizó para los dos meses siguientes. Destaca, sobre todo, la fidelizad de los jóvenes participantes, pues entre el 73 y el 70 de los asistentes son personas que repiten.
Asimismo, los chicos representan aproximadamente el 75% de la participación. Aunque la participación sea mayoritariamente masculina, la presencia femenina también es constante en sus actividades.
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