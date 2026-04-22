El PP de Castrillón defiende la mejora del servicio de basuras frente a las críticas del PSOE
Los populares señalan que la tasa de basuras se actualizó para cubrir el coste del servicio, tras encontrarla sin actualizar al asumir el mando
N. M.
El PP de Castrillón asegura que “el servicio de recogida de basuras y reciclaje “ha mejorado claramente en los últimos años”. La respuesta llega tras las críticas del PSOE, que calificó de “alarmantes” los datos de gestión de residuos de Cogersa durante 2025, en los que se reflejaba una caída del 12,81% en la recogida del contenedor marrón, lo que lastra la tasa de separación global hasta un “insuficiente” 19,33%. “Con nosotros se han renovado la práctica totalidad de los contenedores, muchos de ellos en mal estado. Además, se ha potenciado el reciclaje con campañas específicas, como la utilización intensiva de un punto móvil en las zonas rurales. Llevamos trabajando tiempo en solucionar cosas como la gestión de la recogida textil”, apuntan desde el equipo de gobierno.
Desde el gobierno castrillonense recuerdan que, cuando asumieron el bastón de mando, “la situación del servicio de limpieza viaria y la recogida de basura, desagregada entre Cogersa y una empresa privada, era muy complicada”. El PP también incide en que, por aquel entonces, “nos encontramos la tasa de basuras sin actualizar, como era obligatorio por las normas de los gobiernos central y regional, ambos en manos del PSOE e IU, que también gobernaban en Castrillón”. “No quisieron hacerlo por razones electorales, por lo que tuvimos que asumirlo nosotros para que la tasa cubriera el coste del servicio”, señalan.
Además, desde el lado popular destacan que, “cuando se cambió el sistema de recogida de basura de contenedores de quita y pon a contenedores fijos, la diferencia de coste no fue repercutida a la tasa”, una de las causas, según su versión, que explican el desfase y la subida posterior. A pesar de ello, el PP afirma que “hemos subido la tasa lo mínimo posible”.
El PSOE alertó este martes de que la falta de gestión en la recogida de residuos no solo es un problema ecológico, sino que supone un perjuicio económico directo para la ciudadanía. “La falta de medidas concretas y de campañas claras de fomento del reciclaje aumenta la factura de la recogida. Esa ineficiencia municipal es la que alimenta el ‘tasazo’ de basuras que los vecinos y vecinas van a sufrir este año”, explica Iván López, portavoz socialista.
- Adiós al uso de la baliza V-16: la DGT explica su fecha límite de uso por conductor
- Aviso a los conductores con coches con matrículas 'L' y 'M' tras la norma obligatoria: la multa de 200 euros por no llevar ya la v-19 que ya pone la Guardia Civil
- Un conductor circula a 115 kilómetros por hora por autovía y la cámara le multa por no llevar el elemento de seguridad obligatorio dentro del coche: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la maleta de viaje todoterreno más barata del mercado: por 26,99 euros y 70 litros de capacidad
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la maleta-mochila para cabina más barata del mercado: por 9,99 euros y capacidad de hasta 20 litros
- Multado con 500 euros en vez de 200 por no tener la señal v-15 colocada a la hora de aparcar: el Gobierno modifica la ley que endurece las sanciones
- Rodrigo Cuevas, el niño que saludaba por la calle cuando volvía de pasar el verano en Rodiezmo, regresa a Oviedo
- Adiós a la baliza v-16 y uso opcional tras su compra obligada antes del 1 de enero: 'No será exigible su conectividad con los sistemas de detección