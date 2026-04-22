Estas son las cuatro gasolineras más baratas de Asturias para repostar gasolina (y están en la comarca avilesina)

El surtidor más barato de Asturias para repostar gasolina está en Avilés. Según los datos del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, cuatro de las gasolineras con el precio de la gasolina 95 más económica de la región están en el concejo. Además, la segunda estación con el precio del diésel más barato está en la comarca. Más concretamente en Salinas.

Según estas cifras oficiales, la gasolina 95 más económica de Asturias cotiza este miércoles a 1,409 euros el litro. Y se encuentra a este precio en cuatro estaciones de Avilés: los dos establecimientos de Ballenoil (Estibadores, 1 y Conde Guadalhorce, 69), Plenergy (avenida de Lugo, 50) y Petropris (travesía del Torno, 2).

En la "clasificación" de las gasolineras más baratas para repostar diésel, las más económica se encuentra en Posada de Llanes. Se trata del establecimiento de la cadena Galp, a una cotización de 1,639 euros el litro. En tercer lugar se encuentra la gasolinera GF de Salinas, ubicada en la avenida del Campón número 16, que tiene el gasóil a un precio de 1,658 euros el litro.

El estallido de la guerra de Irán, el pasado 28 de febrero, provocó una escalada en el precio de los combustibles. Para tratar de paliar los efectos de esta carestía, el gobierno decretó una rebaja temporal en el IVA de los carburantes, que pasó de ser del 21 al 10%. Esta medida hizo que las cotizaciones en las gasolineras, que por entonces llegaron a rebasar los 2 euros para el diésel, se redujesen sensiblemente. Si bien, a primeros de este mes, tras la Semana Santa, se volvió a vivir un repunte de precios en las carteleras de los surtidores.

El incremento en el precio de los combustibles ha afectado sensiblemente a ciertos sectores. Entre ellos el de la pesca, que ha amenazado con un amarre de la costa de bajura ante un incrementos en los costes que a ojos de los profesionales del sector no se está repercutiendo en la cadena de valor en su totalidad, lo que les está haciendo mermar sensiblemente sus beneficios.