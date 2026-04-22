"La Unión" sopla 40 velas por la inclusión de la discapacidad intelectual desde Salinas

"La Unión" abrió sus puertas hace ahora cuarenta años en un casona de corte indiano de Salinas, en el cruce de la avenida Clarín con la calle Oviedo. Desde aquel abril de 1986 ha cambiado casi todo, pero la esencia de este Centro de Apoyo a la Integración (CAI) se mantiene intacta: el equipamiento, de titularidad pública, presta atención a sesenta usuarios mayores de edad -la mayoría, por encima de los 21 años- con el fin de favorecer tanto la integración sociolaboral como la promoción del desarrollo personal.

"Toda la atención que se ofrece a las personas usuarias del centro está centrada en cada uno de ellos de forma unitaria", explica Carmen Sellán, que desde hace dos años dirige este equipamiento. Más años lleva Rosa Rodríguez, psicóloga, que vivió el inicio de "La Unión". En el centro trabajan, en nómina del Principado, dieciséis personas más doce que pertenecen a distintas contratas. Entre los usuarios, personas con discapacidad intelectual de Cudillero a Corvera.

Usuarios y profesionales del CAI "La Unión" de Salinas. / Irma Collín

El centro ofrece numerosas actividades para los usuarios, pero destaca sobremanera la oferta ligada en el ámbito formativo u ocupacional con el mundo del viverismo y la jardinería. Tanto es así que La Unión" cuenta con una finca en La Planta donde los usuarios aprenden un mundo que ya les ha abierto puertos laborales. Desde el centro también ofrecen, en casos concretos, orientación laboral.

No falta en "La Unión" todo tipo de trabajo relacionado con las habilidades básicas: lenguaje y comunicación, socialización, autonomía personal (alimentación, baño, aseo, limpieza de dientes, imagen personal...), motivación y autogobierno. A esto se suman habilidades en el hogar, fisioterapia, ejercicio físico, natación, gerontogimnasia, senderismo, rugby, judo, yoga... Porque a los de "La Unión" les gusta el contacto con la comunidad.

Prueba de esto es su participación en el mercado de cooperativas escolares de Avilés, en el Longboard de Salinas o en el mercado artesano de Gijón, donde venden productos que realizan los mismos usuarios de "La Unión". Ahora por ejemplo están a tope de trabajo, pero por un motivo especial: la celebración del 40 aniversario del centro.

Usuarios y profesionales del centro, en Salinas. / Irma Collín

Programa aniversario

Se celebrará este 23 de abril entre las 12.00 y las 14.00 horas. A lo largo de la jornada se desarrollarán diferentes actividades pensadas, según Sellán, para que puedan participar todoas aquellas personas que lo deseen, desde usuarios a autoridades, familias, colaboradores, amigos de la comunidad o antiguos trabajadores... La música está previsto que la ponga el gaitero José Manuel Tejedor. "Será un día de encuentro que nos permitirá celebrar, recordar y seguir contruyendo comunidad", afirma Sellán. Porque eso es lo que importa en "La Unión" de Salinas.