Cuatro décadas de impulso a la integración en el CAI de Salinas que celebraron por todo lo alto

Gaita y tambor, deseos para los años venideros... El CAI de Salinas celebró este jueves su 40.º cumpleaños por todo lo alto. El centro abrió sus puertas en abril de 1986 y, a pesar de todos los años que han pasado, toda su esencia se mantiene intacta: el equipamiento, de titularidad pública, presta atención a sesenta usuarios mayores de edad -la mayoría, por encima de los 21 años- con el fin de favorecer tanto la integración sociolaboral como la promoción del desarrollo personal.

"Toda la atención que se ofrece a las personas usuarias del centro está centrada en cada uno de ellos de forma unitaria", explica Carmen Sellán, que desde hace dos años dirige este equipamiento. Más años lleva Rosa Rodríguez, psicóloga, que vivió el inicio de "La Unión". En el centro trabajan, en nómina del Principado, dieciséis personas más doce que pertenecen a distintas contratas. Entre los usuarios, personas con discapacidad intelectual de Cudillero a Corvera.

Para celebrar el cumpleaños se pasaron por tierras castrillonenses los hermanos Tejedor. A golpe de gaita y tambor consiguieron sacar a varios de los usuarios del centro a bailar antes de la hora de los discursos. Varios de ellos hicieron deseos de cara al futuro. El objetivo es llegar a cumplir las esperadas bodas de oro.

El centro ofrece numerosas actividades para los usuarios, pero destaca sobremanera la oferta ligada en el ámbito formativo u ocupacional con el mundo del viverismo y la jardinería. Tanto es así que La Unión" cuenta con una finca en La Planta donde los usuarios aprenden un mundo que ya les ha abierto puertos laborales. Desde el centro también ofrecen, en casos concretos, orientación laboral.

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No falta en "La Unión" todo tipo de trabajo relacionado con las habilidades básicas: lenguaje y comunicación, socialización, autonomía personal (alimentación, baño, aseo, limpieza de dientes, imagen personal...), motivación y autogobierno. A esto se suman habilidades en el hogar, fisioterapia, ejercicio físico, natación, gerontogimnasia, senderismo, rugby, judo, yoga... Porque a los de "La Unión" les gusta el contacto con la comunidad.