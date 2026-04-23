El colegio "Campiello" de Piedras Blancas celebra su medio siglo de vida con himno propio, orlas de los 50 cursos y un "libro de recuerdos"
"Tenemos plantillas para que las personas que quieran puedan escribir un recuerdo bonito del centro y al final lo encuadernaremos", explica el director, Francisco José Fernández
El colegio Maestro José Luis García Rodríguez "Campiello" cumple sus primeros cincuenta años de vida y el centro ha decidido celebrarlo por todo lo alto. La comisión que coordina el aniversario decidió que las actividades a desarrollar serían a finales de curso. Y así se hará. Francisco José Fernández Menéndez, que es el director de este centro educativo de Piedras Blancas, aclaró que han querido adelantar una de esas iniciativas, que han denominado "El libro de los recuerdos" y lo han vinculado con el Día del Libro. También habrá una exposición de orlas y el centro está preparando un himno, entre otras iniciativas.
Libro de los recuerdos
"'El Libro de los recuerdos' está dirigido a todas las personas que hayan tenido relación con el colegio en estos cincuenta años. Tenemos plantillas disponibles en el hall del centro, en el Ayuntamiento, en la biblioteca municipal, en la casa de encuentro y en el local juvenil para que las personas escriban un recuerdo bonito relacionado con el centro y al final encuadernaremos ese libro de los recuerdos", detalló el director del Campiello.
Orlas de los 50 cursos
El colegio lleva meses recopilando las orlas de los cincuenta cursos que han pasado en el centro. "Las orlas suelen decorar las paredes del centro y cuando hay elecciones la gente se para en ellas para mirarlas", señala el director, que ha programado para primeros de junio una exposición con todas las orlas en la biblioteca municipal. Además de las orlas se sumarán fotos antiguas relacionadas con el centro como una nevada que cayó a primeros de los años ochenta.
El himno
El himno del 50 aniversario ha sido compuesto, letra y música, por el equipo docente del Campiello. El alumnado entonará y hará una coreografía con esas nuevas estrofas y grabará un vídeo para la segunda semana de junio. Además, el grupo de Participación infantil y juvenil ha querido colaborar con el 50 aniversario del centro de la capital castrillonense con la organización de una gymkana en la que participará el alumnado de 1º y 2º de Primaria. El antiguo alumnado que este curso ha estudiado en el IES Isla de la Deva 1º de ESO también se ha sumado a la fiesta. Es más, formará parte de las jornadas de convivencia de los días 15, 16 y 17 de junio en compañía del alumnado de los cursos más altos del centro.
Para finalizar el curso y cerrar los actos del 50º aniversario, el centro ha organizado una comida de confraternización abierta a toda la comunidad educativa. Así, se sumarán el profesorado actual, antiguos docentes, el alumnado y las familias. La fecha reservada para esa comida es el 19 de junio, fecha en la que finalizan las clases.
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