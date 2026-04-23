Encuentro de coros infantiles, este sábado, en Piedras Blancas
La cita se desarrollará en la iglesia parroquial de la localidad castrillonense, a partir de las 17.00 horas
N.M.
Piedras Blancas
La Programación Cultural de este segundo trimestre incluye para hoy, sábado, el 'I Encuentro de Coros Intantiles', organizado por el Coro Castillo de Gauzón, tras la reciente creación de su sección infantil en noviembre de 2025.
Además del Coro Junior 'Castillo de Gauzón', anfitrión de estas jornadas, también intervendrán el coro de Enseñanzas Elementales del Conservatorio Municipal Profesional 'Julián Orbón' de Avilés y el coro del Colegio Paula Frassinetti de Avilés.
La cita se desarrollará en la iglesia de Santa María Madre de la Iglesia de Piedras Blancas, a partir de las 17.00 horas.
La actividad es apta para todos los públicos.
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