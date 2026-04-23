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Taller de binoculares mágicos, por el Día del Libro, en la Biblioteca de Salinas

La Biblioteca de Piedras Blancas será escenario del cuentacuentos interactivo «¡Un libro!», basado en la obra de Hervé Tullet

Un cuentacuentos en una imagen de archivo.

Un cuentacuentos en una imagen de archivo. / Ricardo Solís

N.M.

Salinas

La Biblioteca Pública Municipal de Salinas celebrará el Día del Libro este viernes, 24 de abril, con la realización de un taller creativo de binoculares mágicos, dirigido fundamentalmente a público infantil.

Para las personas interesadas en acudir se recuerda que, también, se inaugurará la exposición de dibujos «Cuentos troquelados», elaborada por el alumnado de Kirindipia Espacio de Arte, que presenta dibujos y versiones de cubiertas de cuentos al estilo de los clásicos cuentos troquelados típicos de los años 1950 a 1980, y que podrá disfrutarse hasta el viernes 29 de mayo en la Biblioteca Pública Municipal de Salinas.

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Además, esta tarde, en la Biblioteca Pública Municipal de Piedras Blancas tendrá lugar «¡Un libro!», un cuentacuentos interactivo basado en el libro de Hervé Tullet. La cita es a las 17.30 horas.

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