El debate sobre el local juvenil y los problemas de convivencia en El Agüil marcan el pleno de Castrillón

Tras un pleno de marzo tedioso, marcado por la aprobación de los presupuestos de 2026 y la liquidación de las cuentas del pasado año, la sesión plenaria de abril estuvo marcada por la brevedad. Tras pasar por el Pleno un reconocimiento extrajudicial de crédito, cuyo debate se centró más en la figura del exconcejal de Urbanismo Gustavo Prieto, se debatieron dos de las tres mociones presentadas por los grupos municipales. La tercera, llevada por el PSOE y relativa a la recogida selectiva de residuos textiles, se pospuso a la próxima Sesión. Además, en el turno de ruegos y preguntas se produjo un agrio enfrentamiento entre Yasmina Triguero (IU) y Rafael González (Vox) en torno al procedimiento penal promovido por la promotora Aldergarten.

El principal debate se centró en las actividades del local juvenil. Izquierda Unida presentó una moción en la que alertó de que “se han quitado todas las referencias sobre la juventud en la ordenanza que rige el local”, según palabras de la concejala Noemí Martín. “Era un espacio de ocio pionero en Asturias, que buscaba ser un lugar de encuentro y dinamización sociocultural. Ese espíritu no solo va a desaparecer, sino que también ha desaparecido cualquier planteamiento de participación sobre políticas de juventud”, apuntó la edil, que pidió “que vuelva a ser un espacio de encuentro para adolescentes y jóvenes”. “Queremos avanzar en la creación de un consejo de participación juvenil con capacidad de decisión en los asuntos que les afecten”, añadió.

José Jorge Anes (Vox) criticó que, por las palabras de Martín, “parece que el local está cerrado”. “Lo que se ha hecho es ampliar su uso. Antes era un modelo limitado y un chiringuito ideológico, ahora está más adaptado a las necesidades del concejo”, explicó. Beatriz Mayor (PSOE) afirmó que “ahora mismo se realiza un incumplimiento sistemático de la ordenanza que regula el local”. Por su parte, Lourdes López, concejala de Juventud, defendió que “las normas se deben adaptar a las nuevas certezas del municipio”. “Nuestra propuesta de reforma no desvirtúa el servicio: queremos ampliar la edad de acceso para que entren niños de entre 12 y 14 años. También damos cabida a las familias con actividades los domingos”, sentenció. Finalmente, la moción de IU se rechazó con los once votos en contra del PP y Vox.

En el apartado de asuntos sociales, Sandra Manteca, concejala de Servicios Sociales, afirmó que en los próximos días el Ayuntamiento se reunirá con los vecinos de El Agüil (Salinas). Vox volvió a alertar de los problemas de convivencia en la zona y reveló que se tardaron diez días en tapiar el apartamento afectado por el incendio del pasado 5 de abril. “Ha generado problemas de salubridad”, indicó Rafael González, portavoz del partido. El Consistorio ha instado a Vipasa, responsable de las viviendas, a que encuentre una solución y también prevé reunirse con la Consejería de Vivienda.

El turno de ruegos y preguntas dejó, además, un duro choque entre González y Triguero a cuenta del “caso Aldergarten”. González reveló que en los últimos días entró por registro un escrito de la inmobiliaria y alertó de “alarmantes dudas” sobre la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento. El edil sostuvo que “el escrito recoge una falta de verdad de Yasmina Triguero” y pidió al alcalde que informase del estado del convenio. Eloy Alonso aseguró que el asunto está en manos de los servicios jurídicos municipales. Triguero respondió: “No es una falsedad que tanto yo como Ángela Vallina (exalcaldesa) hemos sido absueltas; no hay nada que acredite que hubo un delito”, y pidió “amparo” al equipo de gobierno “porque se me están haciendo acusaciones muy graves”.

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Triguero también advirtió de que una empresa “de almacenamiento de graneles en el entorno del puerto solicitó una licencia cuando la actividad ya estaba iniciada”. Además, la portavoz de IU afirmó que “es una actividad que genera problemas de contaminación”. Ignacio Menéndez dio evasivas al respecto, al igual que cuando fue cuestionado por los aparcamientos del concejo.