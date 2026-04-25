La historia del pionero del surf en España se escribió en Salinas: un joven ovetense que construyó la tabla con sus propias manos para emular una portada de los "Beach Boys"

Playa de Salinas (Castrillón), año 1962. El joven ovetense Félix Cueto se acerca al mar con una tabla de surf construida por él mismo y mira al horizonte. Le ha impactado la portada de un disco de los Beach Boys, donde aparece la imagen de un chaval que surfea de pie, milagrosamente, mientras una ola amenazadora le persigue. Meses antes, Cueto había encontrado en la revista “Mecánica Popular” una suerte de manual para fabricar una tabla. Sin dudarlo, dedicó horas a seguir las instrucciones y la probó en una piscina hasta lograr el equilibrio necesario. Pero aquel día de 1962 cree que ha llegado el momento: sus amigos le observan expectantes. Se lanza al agua y consigue mantenerse en pie mientras las olas del rompiente lo arrastran, para sorpresa de quienes lo miran. Y hace historia: se convierte en el primer español (reconocido hasta la fecha) en hacer surf.

Esta historia la recoge el documental “La primera ola”, del malagueño Pedro Temboury, que recorre la memoria de los pioneros de este deporte en España. La obra traza un recorrido por los primeros surfistas españoles y Félix Cueto tiene un protagonismo especial, con su hazaña relatada por familiares y amigos que aún la recuerdan.

Félix Cueto, con su primera tabla / LNE

El gijonés Amador Rodríguez conoció a Félix Cueto Serrano en una academia. “Era un adelantado a su época, fue el primero que me habló de los Beatles”, recuerda en el documental. Rodríguez rememora cómo le llegó la inspiración a Cueto. “Un día viene con un disco de los Beach Boys, ‘Surfin’ USA’, y me dice: ‘Esto se puede hacer aquí’”. Amador le replicó que en Asturias no había esas olas, pero Cueto estaba convencido. “Mis hermanos y yo estamos intentando construir una tabla”, le explicó.

La estatua que recuerda a Félix Cueto / MIKI LOPEZ

Félix Cueto pertenecía a una familia muy numerosa (nueve hermanos y cinco hermanas) y sus tíos veraneaban en Salinas. “Era un chaval bastante moderno, siempre a la novedad: California, Hawái, la ropa…”, asegura su hermano Santi Cueto. Otro hermano, Luis, señala en la cinta que Félix “daba mucha vidilla; siempre estaba imaginando cosas y recreando mundos aparte”.

“¿Te imaginas a un chaval en el año 63 con un ukelele cantando canciones y reuniéndonos a todos? Era como si se abriese el cielo y todos dijésemos: ‘¿pero esto qué es?’”, dice Rodríguez.

Cueto fabricó su tabla, la pintó con una raya y la llevó a Salinas. “Pesaba un quintal”, dice Luis Cueto. Pero en la espuma de la orilla, el pionero ovetense del surf se puso en pie. Rodríguez recuerda la tarde en la que, surfeando con Félix, él mismo optó por salir de lado de la ola en vez de continuar de frente. Félix le llamó desde la orilla y le dijo: “Cabrón, ¡eso es el surf!”.

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Con el tiempo se formaron dos grupos en Asturias: el de Salinas y el de Gijón. Y llegaron otros muchos pioneros, como Carlos “el escayolista”, Agustín Serrano o Enrique Sánchez, que también aparecen en el documental. Y cierto día, unos malagueños encabezados por Javier Gabernet les descubrieron a los asturianos una playa espléndida para el surf: Rodiles. Pero esa ya es otra historia: la que vino después de que Félix Cueto quisiera emular en Salinas aquella portada de los Beach Boys.