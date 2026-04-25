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La plaza Europa de Piedras Blancas acoge el teatro de títeres ‘Maricastaña’ este jueves

La representación tiene carácter gratuito

Imagen promocional del espectáculo

Imagen promocional del espectáculo / A. C.

N. M.

El próximo jueves, 30 de abril, a las 19:30 horas, desembarca en la plaza Europa de Piedras Blancas la compañía Titiriteros de Binéfar, que ofrecerá teatro de títeres con textos clásicos, música en vivo y público familiar. Interpretarán la obra “Maricastaña”.

Maricastaña y Bruno llegan de ese lugar arcano donde nacen los cuentos, miran al público a los ojos y acuden personajes como bandadas de pájaros a comer de sus manos. Tañen músicas, recitan fábulas, inventan disparates y hacen danzar a los polichinelas en el retablo”, explican desde la organización. La pieza está dirigida a niños a partir de los dos años, dura 55 minutos y la entrada es libre y gratuita hasta completar el aforo.

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Esta actuación cultural está incluida dentro del Encuentro Tejiendo Palabras, iniciativa que cuenta este año con la colaboración de los ayuntamientos de Castrillón y Ribera de Arriba, la Consejería de Cultura, Política Lingüística y Deporte y Factoría Norte. El programa está centrado en cuentacuentos, literatura y artes escénicas, con espectáculos, talleres creativos y actividades que fomentan la narración oral, la literatura infantil y la memoria comunitaria, convirtiéndose en un punto de encuentro para todas las edades.

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