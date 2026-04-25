PSOE denuncia la "gestión fallida" en Castrillón con la recogida de animales y exige un pliego realista

Nuevo fracaso en el servicio de recogida y gestión de animales en Castrillón. El PSOE local denuncia que el contrato para este servicio “ha quedado nuevamente desierto, confirmando los errores que ya habíamos advertido durante el proceso de licitación”. “Esto no responde a una falta de interés del sector, sino a un pliego de condiciones mal diseñado, que hace inviable la prestación del servicio en términos económicos y operativos”, alerta Iván López, secretario de la agrupación local, que señala que “el modelo planteado por el equipo de gobierno establecía un presupuesto insuficiente para asumir obligaciones que son, en la práctica, ilimitadas: atención veterinaria, mantenimiento indefinido de animales y respuesta a urgencias durante todo el año”.

“Esta desproporción ha convertido el contrato en un riesgo económico inasumible para cualquier empresa especializada. Además, el pliego trasladaba parte de la carga económica a la ciudadanía, obligando a las personas adoptantes a asumir costes veterinarios básicos. Una decisión que desincentiva la adopción, dificulta la salida de los animales más vulnerables y prolonga su estancia en los centros”, explica López, que cree que “a esta mala planificación se suma una gestión económica deficiente del servicio”. “El equipo de gobierno está llevando a Pleno facturas extrajudiciales relacionadas con la recogida de animales, consecuencia directa de no tramitar correctamente los pagos. Además, existen deudas pendientes con profesionales del sector correspondientes al año pasado, lo que deteriora aún más la confianza y aleja a posibles empresas interesadas”, critica el portavoz socialista.

Para el PSOE, “lo ocurrido es la constatación de una gestión fallida en todos los niveles”. “Advertimos que este contrato iba a quedar desierto y, lamentablemente, el tiempo nos ha dado la razón. Pero el problema va más allá: hay desorden administrativo, facturas sin tramitar y profesionales sin cobrar”, señala López, que recuerda que “este es ya el tercer intento fallido, lo que evidencia la incapacidad del gobierno municipal para sacar adelante un servicio obligatorio por ley y fundamental para el bienestar animal”.

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La agrupación socialista castrillonense también pone el foco en “el abandono de las políticas de control de colonias felinas y, en general, del área de Medio Ambiente”. “En estos años de gobierno del Partido Popular se ha dejado de lado el trabajo realizado anteriormente, renunciando a una gestión responsable y preventiva en materia de bienestar animal. Exigimos al equipo de gobierno que rectifique de manera inmediata, regularice la situación con los profesionales afectados, escuche al sector y elabore un pliego realista, equilibrado y viable que permita garantizar la prestación del servicio”, afirma López, que señala que “Castrillón no puede permitirse seguir acumulando fracasos en un ámbito tan sensible”.