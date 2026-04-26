El Aeropuerto inaugurado cuando Tom Jones sonaba en las radios, Gento y Amancio ganaban ligas con el Madrid y volar de Asturias a Madrid costaba 6 euros

En las radios sonaba el "Delilah" de Tom jones, "los grises" sofocaban a palos las revueltas de los estudiantes que querían imitar a los del mayo francés y el Real Madrid de Gento y Amancio dominaba la liga española. Era 1968. Y a las once menos cuarto del 17 de junio un avión comercial DC-9, escoltado por dos cazas, tomaba tierra en el impoluto y casi inédito asfalto de la pista de aterrizaje del Aeropuerto de Asturias, por entonces "de Ranón". De la escalerilla de la aeronave, que esa misma mañana sería bautizada como "Ciudad de Oviedo", se bajaron el por entonces jefe del Estado, Francisco Franco, su mujer, Carmen Polo, y una buena ristra de autoridades de la época. Ya en tierra firme, y después de oír el himno nacional, Franco descubrió una placa -hecha con material fundido en Ensidesa, por cierto- que daba por inaugurado el aeropuerto en aquella mañana.

Esas no fueron las primeras líneas de la historia de la aviación en Asturias, porque siendo justos, esas se escribieron en Llanera, en La Morgal, donde en 1952 la compañía Aviaco comenzó a operar una línea regular con Madrid. Esta conexión estuvo en funcionamiento hasta 1963, cuando se decidió que el aeródromo llanerense, por entonces de uso militar, tuviese el uso exclusivo para el que fue concebido; es decir, para aviones militares.

Página de LNE del 18 de junio / LNE

Esa decisión dejó a la región sin vuelos comerciales y con el reto de buscar un emplazamiento en el que instalar un nuevo aeropuerto. Finalmente se eligió Santiago del Monte, en plena costa y con una elevación de 126 metros, perfecta para lanzar al aire los aviones que hoy conectan la región con 23 distintos, entre nacionales e internacionales. Las obras costaron 150 millones de las antiguas pesetas -unos 900.000 euros al cambio- y el diseño y la obra fueron aplaudidos por su "sencillez y funcionalidad".

La primera ruta del aeropuerto fue con Madrid. Los billetes de la época costaban 1.230 pesetas, al cambio 6,22 euros. Una ganga hoy, pero casi un artículo de lujo para aquella España de 1968, en la que el salario mínimo era de unas 2.880 pesetas.

Página de LNE del 18 de junio de 1968 / LNE

Así se llegó hasta 1982, cuando el aeropuerto vivió su primera gran reforma. Tal y como consta en la web de Aena, la plataforma de estacionamiento de aeronaves duplicó su superficie y se construyeron más de dos mil metros cuadrados de nueva planta. De esta manera, se triplicaron las zonas de estancia para pasajeros y servicios del aeropuerto, y se añadieron cinco mostradores de facturación, dos salas de embarque y dos de llegada, una nueva cafetería-restaurante y varios locales comerciales. En ese año se alcanzaron 259.000 pasajeros, 5092 aeronaves y 1.124.211 Kg de carga.

Página de LNE del 18 de junio de 1968 / LNE

Doce años después, en 1994, llegó una nueva ampliación, con la que la terminal de pasajeros alcanzó los 8.700 metros cuadrados, se mejoraron las medidas de seguridad, los sistemas de equipajes, se aumentó la plataforma de estacionamiento de aeronaves y se construyeron edificios para vehículos de alquiler y gasolinera. En el 2003 se instalaron sistemas que permitieron aumentar el número de movimientos en condiciones de baja visibilidad, en 2012 se instalaron nuevos sistemas de vigilancia aérea y en 2017 se instaló un sistema antiniebla de última generación. Los últimos trabajos tuvieron lugar hace un lustro con la modernización de la pista de vuelo, que conllevó un reasfaltado, la renovación de los sistemas de drenaje y un sistema de luces aeronáuticas con tecnología LED.

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Hoy el Aeropuerto de Asturias -ya es el de toda la región, no el de Ranón- vive el que es sin duda el mejor momento de su historia. El pasado 5 de abril, Domingo de Pascua, batió el récord de operaciones en un solo día: 56, entre salidas y llegadas, y este año tendrá la mayor oferta de plazas aéreas de su historia: más de 1,6 millones de asientos que ya están a la venta para la temporada de verano, que va de abril a octubre. Cifras históricas para la infraestructura que da alas a la región.