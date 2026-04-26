El diseñador del vestuario de la gira de Rodrigo Cuevas desvela las claves del espectacular traje de plumas blancas y de la estética "Locomía"
"Hubo muchos nervios e ilusión, pero por suerte todo salió muy bien", asegura el modisto castrillonense Constantino Menéndez, Kös, sobre el inicio de gira del cantante
“Hubo muchos nervios e ilusión, pero por suerte todo salió muy bien. Después de tanto trabajo previo durante meses ya había ganas de ver cómo funcionaba todo, tanto con el público como con el artista”. Después de unos días de intenso trabajo, Constantino Menéndez, conocido en el mundo de la moda como Kös, ya puede descansar en su casa de Pillarno. El modisto, uno de los más reconocidos fuera del Principado, ha sido el encargado del vestuario de la nueva gira de Rodrigo Cuevas. Este fin de semana, con el estreno de la gira "La Belleza" en el pabellón de La Magdalena, apenas tuvo tiempo para respirar. “Es un show complejo, con varios cambios de vestuario que tienes que hacer con agilidad”, explica el castrillonense.
Aunque el trabajo de Kös y Yolanda González, su compañera de batallas, no tiene los focos de otros, es vital para que el espectáculo brille. “Hay que pensar cada vestuario para que sea fácil de poner, que los cambios no interfieran en el ritmo del show”, detalla el modisto. Para eso tiene que tener en cuenta varias variables: “Es importante el número de prendas de cada look, que sean tejidos elásticos, lo deslizantes que sean los forros de cada pieza… También influye la concepción en sí: si son cosas ajustadas o algo más holgadas”, afirma. Todo cuenta para dar dinamismo a lo que ocurre encima del escenario.
Las dos piezas más importantes del concierto de Rodrigo Cuevas se pueden ver al inicio y al final del espectáculo. Las dos llevan la misma firma: Made by Kös. “El leitmotiv de la gira es un cabaret y eso se tenía que ver desde los primeros instantes. Por eso apostamos por un modelo en blanco adornado con plumas. Fue un trabajo muy minucioso; la pieza lleva muchísimos detalles”, apunta el modisto. El cierre, sin embargo, apuesta por todo lo contrario. “Es una pieza que tiene el sello de mi marca. Está inspirada en un dengue, pero está elaborada con un brocado de hilos dorados y azules. Tiene una estética similar a Locomía o Tino Casal. Lo acompañamos de un pantalón negro abombachado. Es un look más festivo y cañero, como corresponde para cerrar el espectáculo en lo más alto”, analiza el castrillonense.
Una de las claves, tanto de Rodrigo Cuevas como del propio Kös, es la unión entre dos mundos que, sobre el papel, parecen muy alejados: la asturianía más tradicional y el universo de las vedettes. “Es la magia que tiene Rodrigo: es capaz de mezclar algo así y traerlo a nuestra cultura. En el fondo hay un lenguaje común, y eso es lo que él utiliza. Traer y mezclar mundos es su especialidad, al igual que nosotros mezclamos tradición e innovación en la ropa”, subraya. Ahora, tras ver cómo la gira empezó a rodar en Avilés, el modisto ya puede descansar con tranquilidad. Sus piezas, mientras tanto, seguirán brillando por toda España.
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