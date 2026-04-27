Estefanía de Paz Asín revive a Remigia, la excepcional funambulista, en Pillarno

El teatro anexo a la Iglesia de Pillarno acogió, con gran respuesta por parte del público, la representación de la obra 'La Reina del Arga', interpretada por la artista Estefanía de Paz Asín. El espectáculo reveló quién fue Remigia, mujer excepcional, funambulista, artista, conocida en la Pamplona de entre los siglos XIX y XX, y descubrió al público, un siglo después de la muerte de Remigia, todo lo que se ha averiguado sobre esta mujer.

La actuación está incluida dentro del 'Encuentro Tejiendo Palabras', iniciativa que cuenta este año con la colaboración de los ayuntamientos de Castrillón y Ribera de Arriba, la Consejería de Cultura, Política Lingüística y Deporte y Factoría Norte, y que está enfocada en cuentacuentos, literatura y artes escénicas destacando por sus espectáculos, talleres creativos y actividades para fomentar la narración oral, la literatura infantil y la memoria comunitaria, siendo un punto de encuentro para todas las edades.