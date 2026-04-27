Desde "Vicky Cristina Barcelona" a "Si fuera rico": el Castrillón peliculero tiene ya más de un siglo

El cine en Castrillón empezó cuando empezó el cine en la comarca. La película “Avilés 1924”, la que recoge la llegada de los primeros norteamericanos a España tras el Desastre de 1898 y uno de los penúltimos traslados de los restos mortales del Adelantado de la Florida, o sea, de Pedro Menéndez de Avilés, discurre un trozo bueno en la playa de Salinas y en la de Arnao.

La comisión de norteamericanos coge un tranvía, recorre la línea de la playa, pasa por Arnao. Se ve el balneario de Tomás Acha Zulaica, la casa de los propietarios de la Real Compañía Asturiana de Minas, que es donde comenzaron las explotaciones mineras que, andando el tiempo, se iban a convertir en seña de identidad de toda una región.

Woody Allen, el mismo de “Annie Hall”, “Misterioso asesinato en Manhattan” y “Poderosa Afrodita”, por ejemplo, grabó unos planos de “Vicky Cristina Barcelona”, la que le dio el Oscar a Penélope Cruz. Fue en julio de 2007. Era la época del idilio del norteamericano con los productores europeos.

Lo que pasa es que, habiéndolos filmado, esos planos —a la altura del restaurante Real Balneario— se quedaron en la mesa de montaje. Allí Woody Allen atendió a TVE.

Habían cerrado un trozo de playa, había despertado la curiosidad de veraneantes y bañistas. Y todo aquello estaba lleno de periodistas y concejales. Allen, en manga larga, había decidido que la playa de Salinas, principal del concejo de Castrillón, podía ser escenario para uno de sus últimos éxitos cinematográficos. El más antiguo de todos esos relatos cinematográficos es "El asesino no está solo" (1975), de Jesús García de Dueñas, con actrices como Lola Flores y Teresa Rabal en el reparto. La cinta se filmó entre Avilés y Castrillón, donde tomaron como localización el Club Náutico de Salinas.

“La torre de Suso”

En septiembre de 2007 se estrenó “La torre de Suso”, el largometraje debut de Tom Fernández, una película protagonizada por Javier Cámara y Malena Alterio, pero que también contó con la presencia de José Antonio Lobato y Alberto Rodríguez.

La película se filmó, fundamentalmente, en la cuenca del Caudal, pero empieza en Castrillón: en el Aeropuerto de Asturias, que está en Santiago del Monte. Allí se desarrolla una escena en la que Javier Cámara protagoniza un lío en el momento de alquilar un coche.

Antón González, en el photocall de "Camping Movie" / Mara Villamuza

Piratas

J. K. Álvarez es el autor de “Camping Movie: El tesoro del Pirata Cambaral”, una comedia de piratas que se estrenó en septiembre de 2018 en el Valey Centro Cultural de Piedras Blancas y que contó con un elenco de actores formado por Iván Calderón, Arianna Fortes, Pere Molina, Ángel Héctor Sánchez, Ricardo Sánchez del Pulgar, Javi Sainz, Jairo Maza, Mario Alberto Álvarez, Antón González, Carmen Baizán, David Blanka y Manuel Turnes.

Un año antes, en el verano de 2017, habían iniciado el rodaje en las orillas de la playa de Santa María del Mar, y es que la historia del film gira alrededor del camping Las Gaviotas, sobre el que sobrevolará un gran peligro.

Hay un personaje que se llama Conan, el robo de una reliquia del pirata Cambaral. Hay mucho de “Los Goonies”, pero también de cine costumbrista asturiano. La nominaron al premio Gava 2019, de la Asociación Clúster de la Industria Creativa Cultural y Audiovisual de Asturias (ACICCA).

Álvaro Fernández Armero

Unos años después, el mismo restaurante Real Balneario acogió parte del rodaje de la comedia “Si fuera rico”, dirigida por Álvaro Fernández Armero, en una escena con Jordi Sánchez y Álex García. El primero interpreta a un director de sucursal bancaria y el segundo a un ganador de la Lotería que no puede disfrutar de sus millones porque se está divorciando.

Esto sucedió en 2018, ya que la película se estrenó en 2019. Jordi Sánchez y Álex García estuvieron acompañados por Alexandra Jiménez, Adrián Lastra, Diego Martín y la asturiana Paula Echevarría.

Aparte de salir Salinas, el equipo de rodaje trabajó aquel otoño en Gijón. Contó con la colaboración de la Asturias Paraíso Natural Film Commission, que facilitó localizaciones, permisos de grabación y apoyo logístico para el desarrollo del proyecto cinematográfico en el Principado de Asturias.

Blanca Portillo conversa con Carmen López en el paseo de playa de Salinas. Al fondo, a la derecha, Ana L. Martín consulta unos papeles. / Luisma Murias

"En la cresta de la ola"

La última incorporación a la liga cinematográfica de Castrillón ha sido "En la cresta de la ola", de Ana L. Martín, se trata de una película que nació como documental, pero que fue creciendo hasta convertirse en un homenaje "a los que desafían lo establecido" y lo hacen entonando "un canto a la superación, la ternura, la fuerza y la esperanza", especifica Maite Capín, la diseñadora de vestuario de un filme que tiene a Blanca Portillo, a José Luis García-Pérez y a Paco Ochoa como protagonistas redondos.

"En la cresta de la ola" cuenta la vida de Carmen López y de Lucas García, su entrenador, y la forma en que superaron todos los obstáculos hasta llegar al Mundial de surf. El proyecto de Ana López Martín también ha ido creciendo y superando dificultades, desde el documental inicial al docudrama y la ficción en que al final se ha convertido.

Han filmado en Avilés, en Oviedo y también en la playa de Salinas, que es el lugar en el que Carmen López entrena de suyo.

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Estrenan en unas pocas semanas.