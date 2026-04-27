"Vivir aquí es un infierno": Vox denuncia la difícil convivencia en un barrio de Salinas

“Hoy hemos venido aquí en defensa de unos vecinos que están viviendo una situación que no se la deseo a nadie. Ellos mismos lo dicen, esto es un infierno”. Javier Jové, diputado de Vox en la Junta del Principado de Asturias, denunció la “situación insostenible” que viven los vecinos de un edificio de viviendas de Vipasa en el Agüil, en Salinas, donde señaló que existen “graves problemas de seguridad, convivencia y abandono por parte de las administraciones”.

El parlamentario de Vox señaló directamente a las administraciones responsables. “Estamos ante una dejación de funciones tanto del Ayuntamiento como del propietario del inmueble, que es Vipasa”, afirmó, responsabilizando a la consejería de Vivienda. “El principal responsable es el camarada Zapico, que está dejando a los inquilinos completamente desasistidos”, añadió.

Jové alertó de que la situación va más allá de los problemas de convivencia. “Hace unos días se produjo un incendio en una vivienda que podría haberse extendido a todo el bloque y aquí no ha aparecido nadie. Tampoco hay respuestas ante los graves problemas de conservación, con humedades, filtraciones o fallos en el suministro”, alertó el diputado, que subrayó que la mayoría de los vecinos “son personas trabajadoras, con años de empadronamiento, viviendo aquí y cumpliendo con sus obligaciones”, pero que ven cómo “unos pocos están deteriorando gravemente la convivencia”.

“Estamos hablando de un bloque de 92 vecinos donde los problemas los generan cinco o seis personas, pero el miedo y las consecuencias las sufren todos”, explicó Jové, señalando situaciones como ocupación de trasteros utilizados como letrina, intentos de robo en vehículos o la imposibilidad de acceder con normalidad a zonas comunes. Asimismo, advirtió de que el deterioro de la situación coincide con los últimos años de gestión en materia de vivienda. “Todos los vecinos coinciden en que esto se ha agravado en los últimos tres años, desde que el señor Zapico asumió la responsabilidad”, afirmó.

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Jové anunció que trasladará este problema al próximo pleno de la Junta General. “Este miércoles preguntaré directamente al consejero qué piensa hacer para garantizar la seguridad y la convivencia en este bloque, porque lo mínimo que se puede exigir es poder vivir con tranquilidad en tu propia casa”, sentenció.