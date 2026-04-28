Castrillón, la "milla de oro" de la comarca avilesina: casas millonarias y Salinas como su "Beverly Hills"

Castrillón es la "milla de oro" de la comarca avilesina. Su amplia zona rural, sus localidades costeras o las buenas comunicaciones hacen del municipio uno de los más codiciados de la región. Y por eso es fácil encontrar viviendas de alto standing, a la venta a precios por encima del millón de euros; un fenómeno que se da especialmente en Salinas, el "Beverly Hills" del concejo.

Un chalé por 1,5 millones de euros en Pillarno

Pese a que Salinas concentra la mayoría de las propiedas "solo aptas para millonarios", la propiedad a la vena con un precio más alto del concejo está en Pillarno. "La vivienda tiene una superficie construida de 350m2, distribuidos en dos plantas. En la planta principal encontramos tres dormitorios, todos ellos con baño en suite y grandes armarios empotrados, cocina americana equipada con todos los electrodomésticos, de alta gama, y con acceso directo al porche, para disfrutar comiendo al aire libre. Amplio salón totalmente amueblado y con una amplia cristalera corredera con acceso hacia el jardín. Gran despensa para almacenaje y cuarto de lavado. Además de los baños de los dormitorios, cuentas con dos cuartos de baño extras, uno de cortesía y otro en la planta baja, donde además nos encontramos con un gran gimnasio profesional, para no tener excusa en mantenerse en forma", reza, entre otras características, el anuncio. Esta impresionante vivienda, que cuenta con piscina climatizada con cubierta retráctil está construida sobre un terreno de 3.410 metros cuadrados.

El precio de venta en un conocido portal inmobiliario web es de 1.448.000 euros.

Una casa en Salinas / LNE

Una casa independiente en Salinas por 1,3 millones de euros

La segunda vivienda con un precio más alto a la venta en Castrillón según la misma inmobiliaria online está en Salinas. Más concretamente en la calle Bernardo Álvarez Galán, "al lado de la iglesia". "Es una casa muy cómoda tanto para el día a día como para las vacaciones. La planta principal tiene un distribuidor, un salón-comedor muy amplio lleno de ventanales, con dos alturas, una sala de estar, un aseo y la cocina con muy buena distribución en isla, muy amplia y con salida al exterior. En la planta superior hay cuatro habitaciones, la principal con baño con jacuzzi y muchísimos armarios, y otras tres habitaciones todas con armarios empotrados y una terraza estupenda que comparten dos de las habitaciones y dos baños más incluidos en ellas, todo super luminoso", describen en el anuncio, de una casa que cuena con salón con chiemen, una segunda cocina, garaje y una sauna, entre otros detalles.

El precio del anuncio es de 1,3 millones de euros.

Casa en Piedras Blancas a la venta / idealista

Casa en Piedras Blancas por 1,25 millones de euros

En Piedras Blancas, la capital del concejo, también hay casas de auténtico lujo a la venta. "Vivienda unifamiliar, de tres plantas y 720 m2. Se emplaza sobre una parcela de 1.500 m2, cerrada por un impresionante muro de piedra de mampostería. La arquitectura, caracterizada por su imponente fachada de piedra natural y sus elegantes toques de madera noble, se funde con el paisaje, creando una estética que es a la vez atemporal y contemporánea. Cada rincón de esta casa ha sido diseñado para maximizar la entrada de luz natural y ofrecer vistas panorámicas del entorno", reza el anuncio.

La inmobiliaria también destaca la estratégica ubicación de Castrillón: "Una de las mayores fortalezas de esta propiedad es su proximidad estratégica a los principales núcleos urbanos y de transporte de la región. El encantador núcleo urbano de Piedras Blancas, con su amplia gama de servicios, comercios, restaurantes, centros de salud y excelentes escuelas, se encuentra caminando a solo unos minutos de distancia. Algunas de las mejores playas de la costa central de Asturias como Salinas o Santa María del Mar, se encuentran en las inmediaciones. La conectividad con las principales ciudades de Asturias es excepcional a través de la Autovía A-8. El Aeropuerto de Asturias se encuentra a escasos 10 minutos".

Está a la venta por 1,25 millones.

Casa a la venta en Salinas / Idealista

Un pareado en Salinas por 1,1 millones de euros

En Salinas también está a la venta un chalet pareado por un precio de 1,1 millones de euros. "La casa tiene tres plantas construidas de unos 155 metros cada una. Planta superior: terraza en apartamento privado, dos habitaciones, salon y un baño completo. Planta principal: tres habitaciones, cocina, terraza en cocina, baño común con cuatro duchas, dos lavabos, tres años y hall recibidor. Planta baja: amplio garaje trastero con cuartos de almacenaje y tres baños. Jardin: espacio diáfano de unos 800 metros cerrado con valla y muro de ladrillo", publican los vendedores.