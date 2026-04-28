Detectar lo invisible: Castrillón aprende a actuar ante la violencia en el deporte base

En el deporte infantil, la violencia no siempre aparece como un hecho evidente. Puede presentarse en formas más sutiles, como insultos repetidos, comentarios normalizados o dinámicas que se integran con el tiempo en la rutina de entrenamientos y competiciones. Sobre esta realidad ha trabajado el especialista en prevención de violencia contra la infancia e integrante del "Pool of Experts" del Consejo de Europa, Iñaki Alonso, en unas jornadas formativas dirigidas a responsables de clubes y entidades deportivas que se celebran en el Local Juvenil de Castrillón. El objetivo, claro: reforzar la capacidad de detectar, prevenir y actuar ante situaciones de violencia en entornos deportivos con menores.

La primera mañana de las jornadas dio inicio con la presentación por parte del alcalde de Castrillón, Eloy Alonso, quien estuvo acompañado por Nacho Calviño, presidente de UNICEF Asturias y María Antonia Fuentes, miembro Comité Ejecutivo UNICEF Asturias y exletrada del Menor del Principado de Asturias. La jornada, que se organizó para arrojar luz respecto a la Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia Frente a la Vilencia (Lopivi) y descubrir la incidencia en el deporte.

Iñaki Alonso, en el Local Juvenil de Castrillón. / Christian García

Durante su intervención, Alonso subrayó que el primer paso es reconocer que la violencia existe dentro del deporte infantil "aunque no siempre sea visible o se identifique como tal". En este sentido, señaló que "hay violencia contra la infancia en la práctica deportiva, hay violencia que de alguna manera se admite como normal y luego también violencia que está oculta". También añadió que la responsabilidad de los adultos que trabajan con menores no se limita al ámbito deportivo, sino que incluye también el deber de protección y cuidado.

Uno de los puntos centrales de la formación es cómo actuar ante posibles situaciones de violencia. Alonso explicó que estas situaciones suelen generar incertidumbre incluso cuando existe formación previa, por lo que insiste en la necesidad de recibir una preparación específica. "Es muy importante entrenar para saber perfectamente cómo reaccionar adecuadamente cuando algo se evidencia", afirmó. Señaló también que el protocolo de actuación debe pasar por detectar señales o dudas, comunicar cualquier sospecha -"como exige la ley"- y trasladar la información a los organismos especializados para su valoración e investigación, "manteniendo en todo momento al menor en el centro de la intervención".

La formación que inició este martes en el Local Juvenil castrillonense, y que continúa este miércoles, se apoya también en ejemplos concretos del día a día del deporte base para facilitar la identificación de situaciones. Alonso mencionó casos como la violencia verbal, la violencia sexual sin contacto, el uso de redes sociales en el entorno deportivo o la gestión de viajes y desplazamientos. Estas son situaciones que, según explicó, "ayudan a conectar el marco normativo con realidades habituales en clubes y equipos".

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Del mismo modo, sobre la evolución de estas situaciones, Alonso comentó que no existen datos suficientes para determinar si hay más o menos casos que en el pasado, debido a la falta de estudios de prevalencia, pero sí apuntó a una mayor visibilización y a un cambio en la percepción social de ciertas conductas. "Ahora estamos poniendo el foco en esto, pero siempre ha pasado", afirmó en referencia a dinámicas como el uso del insulto en el deporte, históricamente normalizadas dentro del entorno competitivo.