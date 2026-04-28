Humedades, ratas, robos y actos vandálicos en un barrio de Salinas: "Aquí no hay quien viva"

Los residentes del bloque de viviendas El Agüil, en Salinas (Castrillón), mantienen sus quejas y recriminan el estado del edificio, que califican como "vergonzoso", así como los problemas de convivencia en su interior. Desde hace meses, los residentes afirman padecer una situación marcada por las deficiencias en el mantenimiento, incidencias de seguridad y una percepción de escaso interés por parte de la administración.

En el plano de la convivencia, varios vecinos aseguran que el ambiente se ha deteriorado en los últimos meses. “No hay quien viva, nunca mejor dicho”, resume uno de ellos, que vincula esta situación a conflictos recurrentes, robos y actos vandálicos. Otra residente apunta a una falta de normas claras en el día a día: “Cada uno hace un poco lo que le da la gana”, afirma, en relación con numerosos comportamientos incívicos en el edificio. Entre otros sucesos, algunos residentes aseguran haber encontrado posibles excrementos, tanto animales como humanos, en algunas zonas comunes.

Uno de los patios de las viviendas con restos arrojados por algunos vecinos. / Christian García

Los problemas de mantenimiento son otro de los ejes principales de las quejas. Los testimonios recogen la existencia de humedades, filtraciones y averías que, según indican, no han sido resueltas de forma definitiva. “Ahí seguimos, humedades, un poco de todo”, señala un vecino. En la misma línea, otra residente explica que, tras comunicar a Vipasa las incidencias durante meses, las actuaciones han sido puntuales: “Solo taparon unas goteras, pero no solucionaron el origen del problema".

Algunas de estas deficiencias han derivado, según denuncian, en problemas de salubridad. Una vecina relata la aparición de plagas en su vivienda: “Entraron tres ratas en casa”, una situación que, asegura, le ha provocado daños materiales y le ha llevado a costear reparaciones por su cuenta. También apunta al estado del patio de luces, que describe como un foco de suciedad que podría favorecer este tipo de episodios.

La puerta de entrada de la vivienda incendiada, sustituida por un tablón de madera. / Christian García

En materia de seguridad, los residentes denuncian robos en garajes y buzones, así como la presencia frecuente de las fuerzas de seguridad en la zona: “La policía y la Guardia Civil vienen aquí todos los días, podrían poner una comisaría aquí al lado”, afirma uno de los testimonios. Algunos vecinos describen además situaciones que consideran intimidatorias en espacios comunes. Una residente relata problemas con otro vecino tanto en el portal como en el ascensor, a quien acusan de impedirles el paso en alguna ocasión y de "intimidar" con su presencia: “Da miedo, no sabes qué problema tiene, pero es muy intimidante”.

Junto a estos hechos, varios testimonios aluden a comentarios extendidos entre residentes sobre posibles usos irregulares de algunas viviendas o actividades ilícitas en determinados portales. “Si todo el mundo dice que hay droga, ¿por qué no se toman medidas?”, plantea una vecina.

En conjunto, los vecinos coinciden en reclamar una mayor supervisión del edificio y actuaciones que permitan garantizar unas condiciones de vida adecuadas, ante lo que describen como una "degradación progresiva del entorno".

Por otro lado, a principios del presente mes de abril, en el inmueble se desató un incendio que puso en alerta a los vecinos. Apenas superadas las once de la mañana, el Centro de Coordinación de Emergencias del Principado recibió una llamada en la que se indicó que salía humo de la vivienda de una residente de El Agüil. La rápida actuación de los bomberos permitió extinguir el fuego, que solo provocó daños materiales al no haber nadie en casa en ese momento. Sin embargo, este suceso incrementó el malestar de los vecinos.

"En la casa no había nadie, pero al lado viven un matrimonio mayor, una mujer sordomuda y una mujer con su perro. ¿Y si en lugar de a las once de la mañana sucede de madrugada?", alerta una vecina que fue testigo de los hechos y que denuncia la "mala organización" de la finca. Y es que, tal y como recriminan los residentes, el entorno de las viviendas es incompatible con la intervención de un camión de bomberos. "No podían entrar. Tuvieron que ir por detrás y tirar con todas sus fuerzas de la manguera.

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Mientras, el interior de la escalera de la vivienda incendiada permanece con las cicatrices del suceso. A día de hoy, un tablón de madera ejerce de puerta en la casa incendiada tras la actuación de los bomberos. "La pusieron hace dos o tres días. Han tenido que pasar casi tres semanas para que hicieran algo", criticó un vecino.