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Piedras Blancas corre contra el hambre en una nueva edición de su maratón solidario

La parroquia de Santa María Madre convoca la 33.ª marcha benéfica que anima a la ciudadanía a recorrer los casi 3 kilómetros del recorrido para mostrar su apoyo y aportar a la campaña contra el hambre impulsada por Manos Unidas

Una edición de la maratón solidaria de Castrillón en una imagen de archivo.

Una edición de la maratón solidaria de Castrillón en una imagen de archivo. / A. C.

Christian García

Piedras Blancas

La Parroquia de Santa María Madre de la iglesia de Piedras Blancas celebrará el próximo 9 de mayo la XXXIII edición de su Maratón Solidario, una cita ya consolidada en el calendario local que combina deporte y solidaridad en apoyo a la campaña contra el hambre de Manos Unidas.

La marcha tendrá lugar a las 11.00 horas con salida desde la Plaza de Europa y recorrerá un trazado de 2,9 kilómetros. La participación tiene un coste de 5 euros, destinados íntegramente a la causa solidaria.

Las inscripciones podrán formalizarse de manera presencial en la parroquia en distintos horarios: los domingos de 11.00 a 13.00 horas y los martes de 18.00 a 19.00 horas. También será posible apuntarse el mismo día de la marcha, así como a través de inscripción online.

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Con esta iniciativa, la comunidad parroquial vuelve a implicarse activamente en una propuesta que busca sensibilizar y recaudar fondos para luchar contra el hambre, reforzando el carácter participativo y solidario de una actividad que cada año reúne a vecinos y vecinas en torno a un mismo objetivo.

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