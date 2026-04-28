Piedras Blancas corre contra el hambre en una nueva edición de su maratón solidario

La Parroquia de Santa María Madre de la iglesia de Piedras Blancas celebrará el próximo 9 de mayo la XXXIII edición de su Maratón Solidario, una cita ya consolidada en el calendario local que combina deporte y solidaridad en apoyo a la campaña contra el hambre de Manos Unidas.

La marcha tendrá lugar a las 11.00 horas con salida desde la Plaza de Europa y recorrerá un trazado de 2,9 kilómetros. La participación tiene un coste de 5 euros, destinados íntegramente a la causa solidaria.

Las inscripciones podrán formalizarse de manera presencial en la parroquia en distintos horarios: los domingos de 11.00 a 13.00 horas y los martes de 18.00 a 19.00 horas. También será posible apuntarse el mismo día de la marcha, así como a través de inscripción online.

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Con esta iniciativa, la comunidad parroquial vuelve a implicarse activamente en una propuesta que busca sensibilizar y recaudar fondos para luchar contra el hambre, reforzando el carácter participativo y solidario de una actividad que cada año reúne a vecinos y vecinas en torno a un mismo objetivo.