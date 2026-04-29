Un año sin ambulancia en el Aeropuerto de Asturias: 50 traslados y la reclamación de los diez puestos de trabajo vinculados al servicio

Desde el 30 de abril de 2025, en el Aeropuerto de Asturias se quedó sin ambulancia se han producido más de 50 traslados. Un año después UGT tiene que seguir exigiendo que la ambulancia vuelva al aeródromo asturiana. "Ha pasado un año desde que Aena decidió prescindir del servicio. Desde que se tuvo conocimiento de esta medida, el Sindicato Profesional de Transporte Sanitario de UGT Servicios Públicos Asturias ha luchado para que vuelva este servicio esencial al Aeropuerto de Asturias. Hay que recordar que el Juzgado que el de lo Social número 1 de Avilés dio la razón a UGT y ordenó a Aena reponer la ambulancia de soporte vital básico en el Aeropuerto de Asturias, pero han hecho caso omiso a nuestra petición de responsabilidad y han recurrido la citada sentencia lo que significa seguir sin este importante servicio", subrayon desde el sindicato.

En UGT, anuncian que seguirán luchando por los 10 puestos de trabajo que conlleva la presencia de la ambulancia en el aeropuerto asturiano. De la misma forma, insisten en que se está incumpliendo el convenio colectivo del personal de Aena, según el cual deben tener ambulancias en las instalaciones del Aeropuerto de Asturias para atender a los trabajadores y trabajadoras del gestor aeroportuario. "Y, no se puede obviar que también presta un importante servicio a los más de dos millones de pasajeros que circulan por el aeropuerto, uno de los más grandes del norte", señalan. En este "triste aniversario", abundan, el Sindicato Profesional de Transporte Sanitario de UGT Servicios Públicos Asturias "espera y desea que todo el recorrido judicial que está conllevando esta decisión de Aena finalice una vez más, dando la razón a UGT y devolviendo la ambulancia de soporte vital básico al Aeropuerto de Asturias"

Debate parlamentario

Además, el secretario general y portavoz parlamentario de Foro Asturias, Adrián Pumares, ha reclamado este miércoles la inmediata vuelta de la ambulancia retirada por Aena del Aeropuerto de Asturias, cuando mañana se cumple un año desde la supresión de este servicio sanitario que ha considerado esencial.

El parlamentario ha reclamado al Gobierno presidido por el socialista Adrián Barbón que actúe con firmeza ante Aena para garantizar la restitución de una prestación básica en una infraestructura estratégica para Asturias.

Pumares ha subrayado que, desde la retirada de la ambulancia, se han realizado más de 50 traslados sanitarios, una cifra que demuestra la necesidad de contar con este recurso permanente para atender emergencias y reforzar la seguridad de pasajeros, trabajadores y usuarios del aeropuerto.

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"Los hechos hablan por sí solos, más de 50 traslados acreditan que la ambulancia no era algo accesorio, sino absolutamente necesaria, resulta incomprensible que Aena siga retrasando su vuelta con recursos judiciales", ha declarado Pumares.