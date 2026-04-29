Dos bronces y una plata en un nuevo fin de semana de éxito para el deporte de Castrillón
María González, Aitor Fernández y Jessica Traviesa, del Club Natación Las Anclas, se subieron al podio en el Campeonato de España de Aguas Abiertas
El Club Natación Las Anclas volvió a demostrar su excelente momento deportivo tras firmar una destacada actuación en el Campeonato de España de Aguas Abiertas 2026, celebrado el pasado fin de semana en Santa Eulària des Riu (Ibiza). La cita, que coincidió además con una etapa de la Copa del Mundo de la especialidad, reunió a algunos de los mejores nadadores del panorama nacional e internacional, elevando el nivel competitivo del evento.
La representación del club castrillonense se saldó con tres medallas -dos de bronce y una plata- que confirman el crecimiento sostenido de la entidad. La primera en subirse al podio fue María González, quien inauguró el medallero con un meritorio bronce en la prueba de 10 kilómetros dentro de la categoría júnior 2. Su actuación marcó el camino para un fin de semana que acabaría siendo redondo para el equipo.
Ya en la jornada del sábado, dedicada a las categorías máster, llegaron dos nuevas alegrías. Aitor Fernández se colgó la medalla de plata en la categoría 20+, mostrando solidez y experiencia en una prueba exigente. Por su parte, Jessica Traviesa completó la cosecha con un bronce en la categoría 40+, consolidando el papel protagonista del club en distintas franjas de edad.
Estos resultados llegan apenas días después de que el Club Natación Las Anclas fuera reconocido como mejor club de Castrillón en la reciente gala del deporte local, un galardón que cobra aún más valor a la luz de estos éxitos. La entidad no solo mantiene su nivel competitivo, sino que continúa proyectando una imagen de constancia y excelencia en el ámbito de la natación en aguas abiertas.
El presidente del club, Jorge Martínez, puso en valor el mérito de estos resultados y destacó especialmente la actuación de María González, de la que subrayó que “se da mucho valor porque sobre todo la prueba de María, que competía contra absolutas”. Además, incidió en la dureza de las condiciones, ya que “el agua estuvo un poco fría” para tratarse del Mar Mediterráneo, lo que obligó a los nadadores a adaptarse a distintas circunstancias.
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