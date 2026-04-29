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La Consejería de Movilidad destina 2,2 millones para la renovación del saneamiento de Quiloño y Pillarno

El proyecto contempla la construcción de ramales secundarios y colectores que canalicen los vertidos hacia el sistema general de depuración, además de lograr reducir los vertidos incontrolados, atascos y filtraciones

Uno de los puntos donde se realizarán trabajos de mejora de la red de saneamiento.

Uno de los puntos donde se realizarán trabajos de mejora de la red de saneamiento. / P. A.

Christian García

Piedras Blancas

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias afronta la renovación de la red de saneamiento de Quiloño y Pillarno, en Castrillón, con una inversión de 2,2 millones de euros que mejorará el día a día de los vecinos de La Plata, Teboyas, La Cangueta, Orbón, Romadoriu y La Peruyera.

Tal y como detalló la Consejería, tras la aprobación del proyecto modificado de las obras, ya se ha iniciado el trámite de información pública para las expropiaciones necesarias, que afectan a 22 fincas. La actuación, financiada con fondos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), permitirá una recogida y tratamiento más eficaz de las aguas residuales.

Para la población, la mejora se traducirá en menos vertidos incontrolados, mayor salubridad y la reducción de problemas habituales en redes antiguas, como malos olores, atascos o filtraciones. Además, el sistema será más resistente ante episodios de lluvias intensas, minimizando riesgos de saturación.

El proyecto incluye la construcción de ramales secundarios y cinco colectores que canalizarán los vertidos hacia el interceptor del río Raíces. El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha destacado que la intervención supone “un avance significativo” en la modernización de las infraestructuras hidráulicas del concejo.

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La actuación se enmarca en la estrategia del Gobierno de Asturias para reforzar los servicios básicos en el medio rural, mejorar la gestión del agua y avanzar en el cumplimiento de los estándares ambientales europeos.

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