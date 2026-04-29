La Consejería de Movilidad destina 2,2 millones para la renovación del saneamiento de Quiloño y Pillarno

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias afronta la renovación de la red de saneamiento de Quiloño y Pillarno, en Castrillón, con una inversión de 2,2 millones de euros que mejorará el día a día de los vecinos de La Plata, Teboyas, La Cangueta, Orbón, Romadoriu y La Peruyera.

Tal y como detalló la Consejería, tras la aprobación del proyecto modificado de las obras, ya se ha iniciado el trámite de información pública para las expropiaciones necesarias, que afectan a 22 fincas. La actuación, financiada con fondos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), permitirá una recogida y tratamiento más eficaz de las aguas residuales.

Para la población, la mejora se traducirá en menos vertidos incontrolados, mayor salubridad y la reducción de problemas habituales en redes antiguas, como malos olores, atascos o filtraciones. Además, el sistema será más resistente ante episodios de lluvias intensas, minimizando riesgos de saturación.

El proyecto incluye la construcción de ramales secundarios y cinco colectores que canalizarán los vertidos hacia el interceptor del río Raíces. El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha destacado que la intervención supone “un avance significativo” en la modernización de las infraestructuras hidráulicas del concejo.

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La actuación se enmarca en la estrategia del Gobierno de Asturias para reforzar los servicios básicos en el medio rural, mejorar la gestión del agua y avanzar en el cumplimiento de los estándares ambientales europeos.