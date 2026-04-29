Ovidio Zapico advierte que el incumplimiento de las normas de convivencia en El Agüil, en Salinas, podría repercutir en la renovación de contratos

El diputado de Vox, Javier Jové, trasladó este miércoles en el pleno de la Junta General del Principado las denuncias de los vecinos de las viviendas públicas de El Agüil, en Salinas (Castrillón), quienes han alertado de la situación de inseguridad, ocupaciones y un deterioro progresivo del complejo residencial. En respuesta, el consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, reconoció problemas en la comunidad y advirtió de que el incumplimiento de las normas de convivencia podría afectar a la renovación de los contratos.

Durante su intervención, Jové aseguró que los residentes “viven aterrorizados en sus propias viviendas” debido a conflictos de convivencia y situaciones de inseguridad. En concreto, habló de la existencia de supuestos “pisos narco” y de alquileres irregulares, en algunos casos con fines turísticos, además de ocupaciones de trasteros en condiciones insalubres. "Me dicen que tienen miedo de bajar a los trasteros”, afirmó Jové, que señaló que en el inmueble se habrían producido ocupaciones recientes que han sido denunciadas ante las autoridades.

El diputado también citó un intento de robo reciente en un garaje y detalló que la Policía Local de Castrillón habría realizado 21 intervenciones en el último año en la comunidad, las cuales habrían estado relacionadas con alteraciones del orden, seguridad ciudadana y conflictos vecinales. Del mismo modo, Jové recordó además un incendio ocurrido el 5 de abril en uno de los pisos del Agüil, el cual no fue resuelto hasta casi tres semanas después, cuando finalmente se instaló un tablón en la puerta de la vivienda para tapar el hueco de la puerta.

Junto a los problemas de convivencia, Jové denunció un importante deterioro del edificio, con humedades, grietas, averías en ascensores y fallos prolongados en el suministro de calefacción y agua caliente. "Llevan más de dos meses sin agua caliente”, afirmó durante su intervención.

Zapico advierte sobre la renovación de contratos

En su respuesta, Zapico reconoció que “existe un problema, desgraciadamente, no solo en El Agüil”, aunque insistió en que se trata de situaciones que requieren intervención caso por caso. “Son casos concretos que necesitan seguimiento individualizado”, explicó, enmarcando la actuación del Gobierno en la coordinación con servicios sociales municipales y fuerzas de seguridad.

Sobre las medidas en marcha, el consejero afirmó que “en lo que va de legislatura llevamos cerca de 150.000 euros invertidos en distintas actuaciones de mejora y dignificación de los espacios comunes”, y añadió que se estudian nuevas actuaciones como la instalación de cámaras en garajes.

Zapico cerró su intervención con una advertencia sobre el cumplimiento de las normas de convivencia: “La vivienda es un derecho, pero la convivencia es un deber”. Además, advirtió que el incumplimiento de las normas puede tener consecuencias en la renovación de los contratos de alquiler.