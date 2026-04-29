De Salinas al ballet del teatro estatal de Núremberg: la historia del “grand jeté” de la bailarina Olga del Rocío García Somocueto

Olga del Rocío García Somocueto tenía 8 años cuando se apuntó a clases de ballet entonces con Mevi Fernández en la academia Step, en la calle La Fruta de Avilés. Medias rosas, zapatillas, horquillas, moños engominados… Luego llegaron las puntas, los exámenes de la Royal Academy of Dance, los festivales con auditorios a rebosar. A Somocueto aquello le enganchó. Tanto, como que esta joven natural de Salinas se trasladó con 18 años a Madrid a estudiar en el Real Conservatorio Profesional de Danza Mariemma. Hizo las pruebas y ahí su primer “grand jeté” (gran salto): “Entré directamente en cuarto de Grado Medio”. Se graduó tras tres años en formación.

De ópera a ópera

Su primera experiencia profesional fue tres meses en el Ballet de l’Opéra de Nice, en Francia, bajo la dirección de Éric Vu-An. Después, en enero de 2017, se incorporó al Staatstheater Nürnberg Ballett, la Ópera Estatal de Núremberg, bajo la dirección de Goyo Montero. “Durante aproximadamente ocho años y medio trabajé con él como director, hasta julio del año pasado. En este tiempo trabajé con numerosos coreógrafos, además del propio Goyo, dentro de un repertorio principalmente contemporáneo y neoclásico”, explica la bailarina castrillonense en este 29 de abril, Día de la Danza, al tiempo que subraya: “Fueron muchos años donde crecí mucho como bailarina”.

La bailarina castrillonense durante una actuación / Cedida por Olga G. Somocueto-Pedro Malinowski

Actualmente, Olga del Rocío Somocueto continúa en el mismo teatro, que el pasado septiembre inició una nueva etapa bajo la dirección artística de Richard Siegal. La compañía ha pasado a denominarse Staatstheater Nürnberg Ballett of Difference. “Aunque el contexto institucional es el mismo, el cambio artístico ha sido muy grande: otro lenguaje, otra energía y otra forma de trabajar. En mi caso también ha supuesto un cambio físico importante, con un regreso más marcado al trabajo en puntas, algo que me ilusiona especialmente”. Ahora Olga del Rocío está a punto de terminar la temporada, y está contenta.

Formación y docencia

Pero es que, además de bailar, la de Salinas ha hecho otro “gran jeté” profesional: cursa un máster en Artes en Pedagogía de la Danza Clásica en la Palucca Hochschule für Tanz de Dresden, dentro del sistema de Bolonia, con la idea de prepararse para la enseñanza en conservatorios o en el ámbito aniversario cuando cuelgue las puntas. A veces también da clases, incluso en Avilés, cuna profesional de una artista gestada en La Fruta.

“Ahora mismo estoy muy contenta con esta nueva etapa de la compañía y con los estudios. Poco a poco me voy acercando a la enseñanza y a una posible transición, pero sin prisa. A corto plazo me sigo viendo aquí”, afirma. Ese futuro, no obstante, tiene perfil alemán por el momento: “Veo más posibilidad de transición y de futuro en Alemania que en España, aunque siempre echo de menos la tierrina”. A Somocueto no le asustan los grandes saltos.