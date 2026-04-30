Castrillón, ante la propuesta del Puerto para la Ronda Norte, mantiene como opción predilecta el soterramiento de las vías y la carretera

El gobierno de Castrillón considera que la construcción de una Ronda Norte de Avilés para canalizar el tráfico portuario hacia la Variante de Avilés no es la mejor solución. El Consistorio mantiene su propuesta de referencia: el soterramiento conjunto de la vía férrea y la carretera, conectado con una vía de alta capacidad como la autopista. A su juicio, esta infraestructura podría derivar el tráfico hacia una vía de menor capacidad, lo que no resolvería de forma adecuada las necesidades. Además, el Ayuntamiento advierte de que esta opción tendría un impacto significativo en la movilidad de los vecinos de Castrillón, especialmente en sus desplazamientos hacia y desde Avilés, e incluso en las conexiones con Oviedo y Gijón.

El Consistorio cuestiona asimismo el argumento de que la Ronda Norte facilitaría un acceso directo al hospital HUSA desde la Variante de Avilés. Considera que esa posibilidad “no deja de ser un señuelo” y defiende que dicho acceso puede ejecutarse de forma independiente.

Además, el Ayuntamiento ha valorado con cautela el anuncio del director de la Autoridad Portuaria de Avilés, José Ramón Muñoz-Calero, sobre la posible creación de una estación intermodal para camiones y ferrocarril en los terrenos de Baterías. El Consistorio subraya que, en este momento, considera imprescindible “conocer oficialmente el proyecto concreto y en profundidad” antes de realizar una valoración definitiva.

Aun así, el gobierno municipal castrillonense se mostró favorable a cualquier iniciativa que refuerce el transporte ferroviario vinculado al Puerto de Avilés y a la actividad industrial de la comarca. También respalda las medidas orientadas a reducir el tráfico pesado por las vías urbanas e interurbanas: “Todo lo que sea fomentar el transporte ferroviario del Puerto y la industria nos parece positivo”, así como aquellas actuaciones que permitan sacar progresivamente el transporte de mercancías por carretera de los entornos urbanos.

La idea de Avilés

Sobre la Ronda Norte, el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Avilés, Manuel Campa, quiso dejar claro que el Ayuntamiento es "exigente" con el Gobierno central "porque la resolución del estudio informativo es imprescindible para garantizar una movilidad adecuada tanto para la ciudad como para el entorno industrial y portuario". "La falta de avances en este asunto no puede cronificarse y, si es necesario, tendremos que abordar este asunto junto con la Autoridad Portuaria para defender los intereses de Avilés", remató Campa, dando a entender que desconoce esa alternativa que el Puerto sí maneja para la Ronda Norte.