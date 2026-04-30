Castrillón responde a Zapico: advierte del empeoramiento de la convivencia en El Agüil y reclama medidas inmediatas

El Ayuntamiento de Castrillón ha denunciado la falta de actuación del Gobierno del Principado de Asturias ante el deterioro de la convivencia en las viviendas sociales de El Agüil, en Salinas, y ha cuestionado la gestión de su adjudicación. Así lo ha trasladado en un comunicado emitido tras el último pleno de la Junta General, en el que el consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, respondió a una pregunta del diputado de Vox, Javier Jové, sobre los problemas en estos inmuebles y advirtió de que el incumplimiento de las normas de convivencia podría afectar a la renovación de los contratos de alquiler.

En su escrito, el gobierno local subraya que estas viviendas “son de propiedad y competencia del Gobierno del Principado” y recuerda que ya hace más de un año se realizó una visita conjunta a los edificios con el entonces gerente de Vipasa. Según el Ayuntamiento, en aquel momento “se prometió que iba a haber intervención por educadoras sociales y se iba a incrementar el número de inspecciones”, compromisos que, aseguran, no se han cumplido.

El equipo de gobierno castrillonense sostiene que ya trasladó información detallada sobre “situaciones de irregularidad concretas”. Pese a ello, asegura que "no se hizo nada”. Por el contrario, el Consistorio afirma que la convivencia en El Agüil ha empeorado debido a decisiones recientes en la adjudicación de viviendas. En este sentido, critica que se hayan asignado pisos “por vía de urgencia” a personas procedentes de otros municipios, algunas de ellas con antecedentes de conflictividad y “sin dar siquiera aviso a Servicios Sociales ni a nadie de este Ayuntamiento”.

El comunicado también pone el foco en la falta de coordinación institucional. Según el Consistorio, actualmente los Servicios Sociales municipales no tienen constancia de disponibilidad de viviendas sociales -“la información que tenemos es que hay cero viviendas”- pese a que, aseguran, existen inmuebles vacíos que no están siendo canalizados a través del Ayuntamiento.

La situación descrita incluye problemas de convivencia que, según indican, se reflejan en intervenciones de la Policía Local, actas de reuniones vecinales y testimonios directos de residentes. Entre los conflictos mencionados figuran ocupaciones, conductas incívicas y un deterioro generalizado del ambiente en la comunidad. Estas circunstancias han sido trasladadas en distintos encuentros con vecinos, incluido uno celebrado tras un incendio desatado a principios de abril en una de las viviendas. En este caso, el Consistorio afirmó que desde el área de Servicios Sociales se comunicó "reiteradamente" a Vipasa la situación de la vivienda, en la cual "no se había hecho nada".

Ante este escenario, el Ayuntamiento asegura haber solicitado “reiteradamente” una reunión urgente con el consejero con el objetivo de abordar la problemática y plantear soluciones. En paralelo, el Consistorio ha señalado que los presupuestos municipales contemplan la finalización de las obras de un local en los bajos de estas viviendas, un proyecto que quedó paralizado por un procedimiento judicial ya resuelto y que esperan retomar a lo largo de este año. En concreto, desde el Ayuntamiento se detalló que "estamos trabajando para que la adjudicación se lleve a cabo este año".

Finalmente, el Ayuntamiento realizó un llamamiento al Principado para que actúe de forma coordinada y urgente, tanto en la mejora de la convivencia como en el mantenimiento de los edificios, que según el gobierno local presentan un estado que requiere intervención inmediata. El Ayuntamiento insiste en que la situación actual no es asumible para los residentes y reclama medidas concretas a corto plazo, a la espera de que se concrete la reunión solicitada con el Ejecutivo autonómico.