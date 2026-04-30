La escuela de mountain bike de Castrillón busca crecer con más entrenadores y una sede fija
La entidad deportiva, que cuenta con 29 miembros de entre 5 y 12 años, ya organiza una prueba competitiva el 17 de mayo en el área recreativa de San Martín de Laspra
I. G.
Castrillón cuenta con una escuela de mountain bike, también conocida como BTT. Comenzó sus primeros pasos como una actividad extraescolar y, a los tres meses, se constituyó en una escuela que dio sus primeras pedaladas el pasado mes de enero. Actualmente, la escuela que dirige Jonathan González cuenta con 29 miembros con edades que oscilan entre los 5 y los 12 años. La intención de este colectivo es crecer, pero para ello se necesitan entrenadores y una sede fija, donde desarrollar sobre todo los entrenamientos invernales. La escuela cuenta con una lista de espera de doce pequeños.
El grupo entrena dos veces por semana: los miércoles en Raíces y los viernes en Salinas. Durante los meses invernales, hasta marzo, la actividad se desarrolla en polideportivos. Con la llegada de la primavera, los pequeños ciclistas entrenan también en el pinar de Salinas, entre otros lugares del concejo. Pero no hay solo entrenamientos, también hay pruebas competitivas. Hasta la fecha, el club ha participado en los juegos escolares de BTT en Navia, La Manjoya y Bimenes, entre otros. "El 17 de mayo organizaremos nosotros una prueba en el área recreativa de San Martín de Laspra", señala González, que apela al compañerismo y a que los miembros de su escuela "disfruten aprendiendo".
El responsable de la escuela remarca que la pasión de los pequeños por el deporte de la bicicleta de montaña ha reactivado el interés de sus padres, que "están volviendo a la bici".
Los corredores solo necesitan una bicicleta, un casco "y ganas de aprender".
"Una de las complicaciones que tenemos es la logística, es decir, el traslado de las bicicletas; no es lo mismo que entrenar a fútbol o baloncesto", sostiene González, que quiere contar con más entrenadores a corto plazo para poder ampliar la escuela. "Estamos hablando con el Ayuntamiento para contar con un lugar fijo, una sede para tener una oficina... lo ideal sería una nave vacía, pensando en los meses de invierno", destaca González, que defiende que la idea de crecer y ampliar el abanico no puede dejar de lado el "trato personalizado" y, quizá, contar con más días de entrenamiento.
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