Luz verde a un nuevo supermercado en Piedras Blancas
La Junta de Gobierno Local de Castrillón ha aprobado la demolición de una nave en desuso en Raíces
El Ayuntamiento de Castrillón ha aprobado este jueves dos actuaciones urbanísticas que afectan a Raíces y Piedras Blancas. La Junta de Gobierno Local ha dado luz verde, por unanimidad, a dos licencias que combinan la transformación de un espacio en desuso con la apertura de un nuevo supermercado en la capital del concejo.
En Raíces, se ha autorizado la demolición de varias construcciones en la calle Agustina de Aragón. El proyecto, promovido por la empresa Lugarsu, cuenta con un presupuesto de 80.000 euros y un plazo de ejecución de hasta dos años.
El otro proyecto se localiza en Piedras Blancas, donde se ha aprobado la reforma de un local en la planta baja de la calle Ramiro I, que se convertirá en un supermercado impulsado por Día Retail España. La actuación supone una inversión de algo más de 259.000 euros e incorpora medidas de aislamiento acústico y control ambiental. Al igual que en el caso de Raíces, el plazo de ejecución se fija en 24 meses.
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