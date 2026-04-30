María Carmen, Vanesa, Paula, Izan: Castrillón pone nombre a las víctimas de la violencia machista

El Ayuntamiento de Castrillón acogió este mediodía una nueva concentración, convocada por el Consejo de la Mujer, como parte de la cita mensual que se celebra el último jueves de cada mes para recordar y visibilizar a las víctimas de la violencia machista.

Durante el acto, Lourdes López, concejala de Igualdad, Juventud y Familia, leyó un manifiesto en el que destacó que los representantes políticos no estaban allí "por rutina" sino por "la necesidad incesante de responder a una violencia que este mes ha vuelto a golpear con una saña insoportable". La edil subrayó la importancia de "nombrar a las víctimas" para darles "la dignidad que merecen" y evitar que sus historias se pierdan. También insistió en que "la violencia machista tiene autores y nace de una voluntad de dominio que nuestra sociedad no puede tolerar", mencionando a los agresores como responsables de estos crímenes.

El manifiesto recordó los casos de mujeres asesinadas en distintas ciudades y de un niño víctima de violencia vicaria: María Carmen, de 56 años, asesinada en Bilbao por su marido; Vanesa, de 39 años, asesinada en Roquetas de Mar por su pareja; Paula, de 24 años, asesinada en Hospitalet de Llobregat por su expareja; e Izan, un niño de 7 años asesinado en Valencia por su padre. Sobre ellos, López destacó que estos casos sirven para recordar que "cada cifra detrás de la violencia machista es una vida rota".

La concejala también mencionó que los datos oficiales de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género son "la mejor herramienta para combatir falsedades y manipulación de datos", y aseguró que "ninguna cifra quedará en el olvido". Tras la lectura, los asistentes, entre ellos varios miembros de la corporación municipal, guardaron un minuto de silencio en memoria de las víctimas.

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La convocatoria se repetirá el próximo 28 de mayo, último jueves del mes, como parte del compromiso constante para recordar a las víctimas, sensibilizar a la sociedad y exigir políticas más efectivas contra la violencia de género. "Estaremos aquí de nuevo, porque nuestra lucha sigue", concluyó Lourdes López.