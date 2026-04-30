Los sabores tradicionales y más refrescantes regresan a Salinas: una popular heladería de la comarca, de aniversario, inaugura la temporada estival ya en mayo

La centenaria heladería Los Valencianos vuelve a mirar hacia el mar. Este viernes, el popular negocio inaugura su nuevo espacio en la terraza del bar Ewan, en el paseo de la playa de Salinas, en una colaboración que une el negocio familiar con el nuevo proyecto hostelero del entorno.

“Siendo el año del aniversario, nos pareció una buena idea estar presentes en Salinas aprovechando el nuevo enfoque que le están dando al Ewan”, explica Román Guillén, copropietario junto a su hermana Vanessa. Tal y como detalló el hostelero, la heladería aporta la marca y el producto, mientras que el funcionamiento diario se integra en el local-cuya licencia municipal fue adjudicada de nuevo recientemente- aunque con un espacio propio en el exterior del establecimiento. El objetivo, según señala el hostelero, no es algo puntual de cara al verano: “La idea es quedarnos de manera indefinida en este puesto”.

El conocido carrito de los helados de Los Valencianos, en la orilla de la playa de Salinas. / Helados Los Valencianos

Además, tal y como explicó Guillén, esta apertura tiene un componente emocional evidente para la familia. “Para nosotros es un gusto volver a estar en Salinas”, reconoce el hostelero, que se acuerda de la historia del negocio: “Antiguamente, teníamos kioscos en el paseo y mi abuelo ya iba con el carrito por la playa”. Ese regreso, tras cerca de 25 años de ausencia en Salinas, tiene algo de reencuentro. “Toda la gente que nos conoce desde hace años lo va a agradecer”, señala, convencido de que también será una buena noticia para quienes veranean o pasean a diario por la zona.

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Ahora, con este nuevo espacio junto a la playa, la heladería recupera esa presencia más cercana al paseo y al verano. Un regreso sencillo y con la intención de volver a formar parte del día a día de Salinas desde la terraza del Ewan.