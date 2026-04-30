Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Proceso de regularización de inmigrantesLa Nueva España de CastrillónCuenta dividida en la hosteleríaCarreras ilegales en Gijón
instagramlinkedin

Los sabores tradicionales y más refrescantes regresan a Salinas: una popular heladería de la comarca, de aniversario, inaugura la temporada estival ya en mayo

Los Valencianos, que este año celebra su centenario, abrirá un espacio en la terraza del Ewan: “Para nosotros es un gusto volver a estar aquí”

La playa de Salinas.

La playa de Salinas. / lne

Christian García

Salinas

La centenaria heladería Los Valencianos vuelve a mirar hacia el mar. Este viernes, el popular negocio inaugura su nuevo espacio en la terraza del bar Ewan, en el paseo de la playa de Salinas, en una colaboración que une el negocio familiar con el nuevo proyecto hostelero del entorno.

“Siendo el año del aniversario, nos pareció una buena idea estar presentes en Salinas aprovechando el nuevo enfoque que le están dando al Ewan”, explica Román Guillén, copropietario junto a su hermana Vanessa. Tal y como detalló el hostelero, la heladería aporta la marca y el producto, mientras que el funcionamiento diario se integra en el local-cuya licencia municipal fue adjudicada de nuevo recientemente- aunque con un espacio propio en el exterior del establecimiento. El objetivo, según señala el hostelero, no es algo puntual de cara al verano: “La idea es quedarnos de manera indefinida en este puesto”.

El conocido carrito de los helados de Los Valencianos, en la orilla de la playa de Salinas.

El conocido carrito de los helados de Los Valencianos, en la orilla de la playa de Salinas. / Helados Los Valencianos

Además, tal y como explicó Guillén, esta apertura tiene un componente emocional evidente para la familia. “Para nosotros es un gusto volver a estar en Salinas”, reconoce el hostelero, que se acuerda de la historia del negocio: “Antiguamente, teníamos kioscos en el paseo y mi abuelo ya iba con el carrito por la playa”. Ese regreso, tras cerca de 25 años de ausencia en Salinas, tiene algo de reencuentro. “Toda la gente que nos conoce desde hace años lo va a agradecer”, señala, convencido de que también será una buena noticia para quienes veranean o pasean a diario por la zona.

Noticias relacionadas

Ahora, con este nuevo espacio junto a la playa, la heladería recupera esa presencia más cercana al paseo y al verano. Un regreso sencillo y con la intención de volver a formar parte del día a día de Salinas desde la terraza del Ewan.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. ¡Equí nun cabe más ganao!': Rodrigo Cuevas convierte el arranque de la gira 'La Belleza' en un xiringüelu apoteósico, regado de sidra y lleno de lentejuelas
  2. Avilés despide a Marcos 'el Figu', uno de los personajes más icónicos de la hostelería de la villa
  3. El exfutbolista de Sporting, Racing, Avilés y Marino que cambia el balón por el uniforme de policía portuario
  4. La Universidad Nebrija ofrece habitaciones en pisos compartidos en Avilés y estos son los precios
  5. “No es que no hablara: es que no me miraba”: el diagnóstico de autismo que trajo alivio a una madre, que además es abogada y política en Asturias
  6. Rechazo de vecinos y comerciantes a la zona de bajas emisiones y a la subida de precios de la zona azul en Avilés: 'Nos obligan a trasladarnos; van a acabar con las tiendas
  7. Luanco rechaza la implantación de la zona azul 'porque nos cobran por todo' y pide medidas contra los 'coches llámpara
  8. La novedosa propuesta musical que acogerá La Arena en mayo: artistas emergentes por todo el pueblo

Los sabores tradicionales y más refrescantes regresan a Salinas: una popular heladería de la comarca, de aniversario, inaugura la temporada estival ya en mayo

Castrillón, ante la propuesta del Puerto para la Ronda Norte, mantiene como opción predilecta el soterramiento de las vías y la carretera

Castrillón, ante la propuesta del Puerto para la Ronda Norte, mantiene como opción predilecta el soterramiento de las vías y la carretera

Luz verde a un nuevo supermercado en Piedras Blancas

Castrillón responde a Zapico: advierte del empeoramiento de la convivencia en El Agüil y reclama medidas inmediatas

La escuela de mountain bike de Castrillón busca crecer con más entrenadores y una sede fija

La escuela de mountain bike de Castrillón busca crecer con más entrenadores y una sede fija

María Carmen, Vanesa, Paula, Izan: Castrillón pone nombre a las víctimas de la violencia machista

Energía desde el tejado: así es el edificio de Castrillón que impulsa un novedoso modelo de autoconsumo

La Consejería de Movilidad destina 2,2 millones para la renovación del saneamiento de Quiloño y Pillarno

La Consejería de Movilidad destina 2,2 millones para la renovación del saneamiento de Quiloño y Pillarno
Tracking Pixel Contents