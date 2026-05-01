Castrillón cierra la pasarela de Las Meruxeras por motivos de seguridad y reclama al Principado que asuma su mantenimiento
El Consistorio precinta el paso, en la Senda Verde del Agua, tras detectar un deterioro estructural en el acueducto y advierte del riesgo para los peatones
El Ayuntamiento de Castrillón ha ordenado el cierre inmediato de la pasarela peatonal del acueducto de Las Meruxeras, en la Senda Verde del Agua, tras detectar un deterioro que compromete la seguridad de los peatones. La decisión llega en un contexto de conflicto sobre la titularidad de la infraestructura, puesto que el consistorio señala que es la administración autonómica la responsable de la pasarela, mientras que esta no ha reconocido formalmente su cesión. Mientras tanto, la pasarela queda cerrada sin fecha de reapertura.
Tal y como detalló el Consistorio, la estructura queda precintada y el paso completamente prohibido. La actuación se adopta tras una inspección técnica que ha puesto el foco en el estado del acueducto, una pieza elevada del recorrido que presentaría signos de desgaste incompatibles con su uso público.
Desde el gobierno local insisten en que el cierre responde exclusivamente a criterios de seguridad. “El estado del acueducto hace inviable mantener abierto el tránsito peatonal con garantías”, trasladan fuentes municipales, que justifican la medida como preventiva ante el riesgo que supone la altura y el deterioro de la estructura.
El conflicto administrativo sería una de las clave en el origen del problema. Según el expediente municipal, la Senda Verde del Agua fue ejecutada y promovida por la Consejería de Medio Ambiente en 2002. El Ayuntamiento sostiene que el acueducto de Las Meruxeras forma parte de esa actuación y que no existe documento alguno que acredite su cesión ni la asunción formal de su mantenimiento.
Pese a ello, el Consistorio castrillonense reconoce que ha venido realizando actuaciones puntuales de conservación para mantener el tránsito en la senda. Una práctica que, subrayan, no puede sostenerse cuando la intervención necesaria pasa ya por obras de envergadura. “La situación actual requiere una actuación estructural que excede el mantenimiento ordinario”, señalan desde el Ayuntamiento, que insiste en que la rehabilitación debe corresponder a la administración titular. El Consistorio ha trasladado la gravedad del estado del acueducto a la Consejería y reclama una intervención urgente para recuperar la seguridad del paso.
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