Castrillón ofrece un curso gratuito de socorrismo para personas desempleadas

El Ayuntamiento de Castrillón pondrá en marcha en las próximas semanas un nuevo curso de socorrismo dentro del Programa Integral de Orientación y Mejora de la Empleabilidad (PIOME), una iniciativa orientada a facilitar la inserción laboral de personas desempleadas o en proceso de mejora de empleo.

La formación, organizada en colaboración con la Federación Asturiana de Concejos y con la participación del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (SEPEPA), se desarrollará entre el 11 de mayo y el 1 de junio en el municipio de Castrillón. Tendrá un horario de mañana, de 9.00 a 14.00 horas, y combinará sesiones teóricas con prácticas en distintos entornos acuáticos.

En total, el curso suma 90 horas de formación. De ellas, 60 se impartirán en modalidad online, mientras que las 30 restantes serán presenciales y estarán centradas en la práctica real, con ejercicios en piscina y en playa. La parte presencial se concentrará en varias jornadas concretas: el 11 de mayo tendrá lugar la sesión teórica inicial, los días 18 y 19 de mayo se realizarán prácticas en piscina, y el 25 y 26 de mayo junto con el 1 de junio se llevarán a cabo en la playa.

Se trata de una formación gratuita dirigida a personas que estén inscritas en el itinerario PIOME o que hayan sido derivadas desde su oficina de empleo, con el objetivo de mejorar sus oportunidades laborales en un sector con alta demanda estacional, especialmente en zonas costeras.

Noticias relacionadas

Las personas interesadas en participar pueden obtener más información contactando con las orientadoras laborales de Piedras Blancas, a través de los correos electrónicos "orientacionfacc_castrillon2@facc.info" y "orientacionfacc_castrillon@facc.info", o bien en los teléfonos 684674403 y 684605814.