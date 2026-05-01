Una exposición que despierta recuerdos en Piedras Blancas: “Memorias imborrables” se despide con emoción
La muestra se clausura tras semanas de éxito y anuncia un certamen de relatos en homenaje a Jaime Luis Martín en su próxima edición
La exposición “Libros y objetos. Huellas imborrables” cerró este miércoles sus puertas en la biblioteca pública de Piedras Blancas tras varias semanas como espacio de memoria colectiva. La muestra, impulsada por Factoría Norte dentro del festival Tejiendo Palabras con Otras Miradas, se despide con una respuesta de público que su equipo califica de “emocionante”.
Carmen Gallo, encargada de las visitas guiadas, hizo balance en la clausura y destacó el carácter “muy emotivo y muy gratificante” de la experiencia. “Hemos tenido muchísimo público y las visitas guiadas han funcionado muy bien”, resumió. Según explicó, uno de los aspectos más significativos ha sido la conexión con los visitantes: “Todo el mundo se ha sentido un poco en su recuerdo”.
La propuesta, centrada en libros y objetos elegidos por su huella personal, ha atraído a públicos diversos y ha reforzado uno de sus ejes principales: la relación entre lectura y juego. “Jugamos leyendo y leemos jugando”, recordó Gallo, una idea que ha atravesado todo el recorrido.
La afluencia se mantuvo hasta el último día, con visitantes llegados desde fuera del municipio y escenas como la de un grupo de escolares recorriendo la exposición antes de una actividad. “Todo eso ha sido tremendamente emocionante”, señaló.
La clausura tuvo también un marcado tono de homenaje a Jaime Luis Martín, figura clave en los orígenes del festival. El equipo lo recordó con la lectura de su poema “Ausencia”, a cargo de Silvia Molero, y “Presencia”, texto de los organizadores leído por la propia Gallo. “Queríamos que fuese un recuerdo a la persona que nos brindó la entrada al festival”, explicó, destacando su legado “con su saber, su creación, su literatura y su poesía”.
El acto contó con la presencia de la concejala de Cultura de Castrillón, Rosa María Rubio; la directora de Cultura, María José Patallo; y Esther Gallo. Rubio reivindicó la huella del autor en la política cultural del municipio: “En cultura seguimos caminando por las sandalias de Jaime” y añadió que dejó “un surco tan profundo que sigue marcando el camino", subrayando que “está presente todos los días en la gestión de cultura”.
La despedida dejó también un anuncio de futuro. Gallo avanzó que el festival prevé una nueva edición e incluirá un certamen de relatos con el nombre de Jaime Luis Martín. “Esperamos que siga Tejiendo Palabras y que haya una nueva edición, y en esa edición vamos a realizar un certamen de cuentos que se va a llamar Jaime Luis Martín”, adelantó.
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