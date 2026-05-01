Los pensionistas de Castrillón, una familia "muy, muy grande", ante su celebración anual: música, paella y ambiente de camaradería

La fiesta del socio de la asociación de jubilados y pensionistas La Concordia de Castrillón volvió a reunir este viernes a cientos de participantes en una jornada que convirtió la sede del colectivo en un gran punto de encuentro para sus más de 1.300 miembros. Música, comida y convivencia marcaron una celebración que se consolida como una de las citas centrales de su calendario.

La actividad arrancó desde primera hora con la entrega de vino y bollo preñado, seguida de una comida popular con paella que reunió a numerosos socios en torno a las mesas. La música acompañó el ambiente durante la mañana y la jornada se prolongó con actividades pensadas para el encuentro y la convivencia, con baile previsto por la tarde.

Entre los asistentes, José Manuel Rodríguez y María Teresa Menéndez destacaban precisamente ese carácter "de reencuentro entre todos los asociados". "Es algo estupendo", señalaban, valorando también la organización del día y la comida: "Nos dan el bollo y el vino y luego paella. ¡Qué más se puede pedir!". Ambos, además, subrayaron el buen funcionamiento de la entidad: “Se organizan muchas cosas y funciona muy bien”.

En la misma línea, María Victorina González Fernández, Isabel Díaz y Orlando González ponían el acento en la convivencia. Con alrededor de una década de antigüedad como socios, resumían su experiencia como "estupenda". "Somos como una familia, una familia muy muy grande", explicaban. Además, destacaron el gran número de actividades que realiza la asociación, como los bailes de los jueves, las excursiones o las comidas que se organizan a lo largo del año.

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Por su parte, el presidente de La Concordia, Manuel Pantaleón Álvarez Morán, conocido como Morán, definió la jornada como una de las más importantes del año. "Es la fiesta del socio, es un día muy especial", resumió Morán, que destacó la alta participación y el ambiente de encuentro que se genera cada año. Señaló además que la jornada contó con música desde primera hora y que por la tarde estaban previstos los bailes, como parte habitual de la programación. Morán insistió en que este tipo de celebraciones refuerzan el vínculo entre los socios y el carácter participativo de la asociación, que basa su actividad en el contacto directo y la implicación de sus miembros.