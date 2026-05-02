Ajedrez, ping-pong y Harry Potter para un mayo sin pausa en el Local Juvenil de Castrillón

El Local Juvenil de Castrillón inicia este sábado una nueva programación cargada de propuestas para jóvenes y familias, con actividades que se extenderán durante todo el mes y que combinan ocio, juegos y alguna que otra sorpresa formativa.

La agenda arranca esta misma tarde con un torneo de ajedrez dirigido a participantes a partir de 12 años -o alumnado de 6º de Primaria-, marcando el tono de un calendario en el que los viernes y sábados estarán pensados principalmente para público juvenil, mientras que los domingos se reservan como punto de encuentro intergeneracional. Precisamente, mañana domingo 3 de mayo será el turno de los ya habituales "juegos en familia", una propuesta abierta a todas las edades que se repetirá también los días 10, 17 y 24.

A lo largo del mes, el Local Juvenil irá alternando competiciones y actividades lúdicas. El viernes 8 de mayo llegará el juego "Virus", seguido al día siguiente, sábado 9, por un torneo de ping-pong. Una semana después, el viernes 15, será el turno del clásico “Uno”, mientras que el sábado 16 se introduce una charla sobre surf pensada para disfrutar y descubrir este deporte desde dentro.

El calendario continúa el viernes 22 de mayo con un taller de escenografía, que se desarrollará entre las 19:00 y las 20:00 horas, aportando un toque más creativo a la programación. Ese mismo fin de semana, el sábado 23, habrá partidas de "air hockey", y el domingo 24 volverán los juegos en familia.

En la recta final del mes, el viernes 29 se celebrará un torneo de futbolín, seguido el sábado 30 por un cine fórum centrado en el universo de Harry Potter, una actividad pensada para compartir cine y debate entre los asistentes. El cierre llegará el domingo 31 de mayo con un taller de barro abierto a todos los públicos.

Noticias relacionadas

Las actividades mantienen un horario estable: los viernes y sábados comienzan a las 18:00 horas, mientras que los domingos arrancan a las 17:30. Además, la sala de ocio del Local Juvenil permanece abierta todos los días de la semana, de lunes a domingo, entre las 17:00 y las 21:00 horas, ofreciendo un espacio continuo de encuentro para la juventud del municipio.