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Castrillón agiliza los cambios en el servicio de madrugadores escolares

Las familias podrán solicitar el cambio de modalidad del Servicio de Apertura Temprana de forma online a través de la Sede Electrónica municipal o de manera presencial

Imagen de un comedor escolar

Imagen de un comedor escolar / Agencias

Christian García

Piedras Blancas

El Ayuntamiento de Castrillón ha actualizado el procedimiento del Servicio de Apertura Temprana (SAT) de los centros escolares públicos con el objetivo de agilizar y simplificar la gestión para las familias. La principal novedad es la incorporación de un trámite personalizado que permitirá realizar de forma más ágil el cambio de modalidad del servicio.

A partir de ahora, las familias podrán solicitar el cambio entre las opciones de SAT con desayuno y SAT sin desayuno a través de la Sede Electrónica municipal, mediante un procedimiento específico habilitado para este fin. Esta vía telemática se establece como la opción preferente, aunque se mantiene la posibilidad de realizar el trámite de forma presencial en el registro del Ayuntamiento o en el registro auxiliar de Servicios Sociales.

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El Consistorio ha indicado que los cambios de modalidad surtirán efecto en la fecha que se señale en la solicitud, siempre que se respete un plazo mínimo de tres días hábiles desde su presentación. Para ampliar información, el Ayuntamiento ha facilitado un enlace al blog municipal “Igualando Realidades”, donde se detallan las novedades incorporadas al procedimiento.

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