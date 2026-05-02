Un equipo móvil de la Policía Nacional expedirá el DNI y el pasaporte en Castrillón
El servicio se prestará los días 29 de mayo y 25 de junio y será necesario solicitar cita previa a través de la Policía Local
Los vecinos de Castrillón podrán tramitar sus Documentos Nacionales de Identidad (DNI) y sus pasaportes los días 29 de mayo y 25 de junio. En estas fechas, un equipo móvil de la Policía Nacional se desplazará al municipio para facilitar la expedición y renovación de ambos documentos.
El servicio se prestará a través del Vehículo Integral de Documentación (VIDOC), procedente de la Comisaría de Oviedo, que se instalará en la Avenida de Galicia, en el lateral del Ayuntamiento, entre el paso de peatones y el acceso al garaje municipal. En ese punto se realizarán los trámites de expedición tanto del DNI como del pasaporte, sin necesidad de desplazarse a otras dependencias policiales.
Para acceder al servicio será necesario solicitar cita previa a través de la Policía Local de Castrillón, en el teléfono 985532700. Los requisitos para la obtención del DNI y del pasaporte pueden consultarse en la página oficial "www.dnielectronico.es".
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