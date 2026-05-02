Ginés Serrán-Pagán, "Embajador de las Artes" y creador de monumentales esculturas, galardonado con el premio "Pergamino" de los Amigos del Museo de Anclas

El escultor ceutí Ginés Serrán-Pagán recibirá el próximo 28 de junio el premio "Pergamino" de la Asociación de Amigos del Museo de Anclas Philippe Cousteau, galardón que otorgan anualmente conmemorando el aniversario de la muerte del malogrado oceanógrafo Philippe Cousteau.

Los miembros del jurado de dicha asociación, (el presidente Javier Marqués Flórez, y los vocales Francisco Arias, Francisco Mellén y Luis Laria, actuando como secretario Germán R. Fernández), acordaron por unanimidad otorgar el "Pergamino" en su cuadragésimo séptima edición al escultor ceutí "por sus más de 60 años de dedicación en cuerpo y alma al arte y, especialmente, a la creación de magníficas esculturas".

Serrán-Pagán ha realizado 250 exposiciones individuales y colectivas en 25 países y creó más de 3.800 esculturas, pinturas y cerámicas, que pertenecen a numerosos coleccionistas privados, instituciones y museos, incluido el Guggenheim de Nueva York, ciudad en la que vivió la mayor parte de su vida.. Está considerado como uno de los artistas contemporáneos más internacionales del mundo. Además de su proyección artística, se graduó en Antropología y en Arqueología. Es uno de los pocos artistas que crea esculturas de bronce monumentales. Algunas de ellas, como "Las Columnas de Hércules" y "La Unión del Mundo" son las más grandes sobre la mitología clásica en el mundo. Y s monumento "El Emperador", de 23 metros de altura, que se encuentra en la ciudad de Manila, está considerado el más grande de Filipinas. Sus obras de "Venus", "Génesis" y "Vulcano" que están en el Puerto de Ashland, en Kentucky, forman el grupo de esculturas más grande de EE UU.

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El último galardonado con el premio "Pergamino" ha recibido asimismo numerosos premios y reconocimientos internacionales, entre ellos, las Llaves de Oro de la Ciudad de Miami; el "Grand Ordo Supremus Hierosolymitani" de Atenas, Grecia; la Medalla de Oro de la Ciudad de Kanazawa, Japón; el Premio de Honor "Federico García Lorca"; la Medalla de la Autonomía de Ceuta; el Premio Internacional de Arte Fuji,en Tokio y la "Medalla de las Artes Lorenzo de Medici". Y, recientemente, en Roma, ha sido nombrado "Embajador de las Artes".